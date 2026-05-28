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“美·이란 오랜 문제 하루에 해결 불가”

입력:2026-05-28 00:02
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中 왕이, 당사국의 상호 양보 촉구

안보리 회의 주재하는 왕이 중국 외교부장. 로이터연합뉴스

왕이 중국 외교부장이 26일(현지시간) 중동전쟁과 관련해 휴전 및 종전 협상의 지속, 당사국의 상호 양보를 촉구했다.

중국 관영 신화통신 등에 따르면 왕 부장은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 기자들과 만나 중동전쟁에 대해 “당사국들이 휴전을 확고히 유지하고 서로 양보해 중동에 가능한 한 빨리 평화가 찾아오기를 바란다”고 말했다. 왕 부장은 5월 안전보장이사회(안보리) 순회 의장국인 중국을 대표해 회의를 주재했다.

다만 그는 “석 자 얼음은 하루 추위에 언 게 아니고 오래된 원한은 하루 노력으로 풀리지 않는다”면서 “협상에서 한 걸음씩 나아갈 때마다 평화의 희망은 커지고, 분쟁이 하루라도 빨리 끝날수록 민간인 희생도 줄어든다”고 강조했다. 또 “중국은 주요 당사자, 주요 지역 및 국제 파트너들과 소통을 유지하며 갈등 해결을 위해 노력 중”이라고 말했다.


왕 부장은 이날 안보리 회의에서 “유엔은 전후 국제 질서의 중심축”이라고 강조했다. 이어 “회원국들은 실질적인 행동으로 재정적 의무를 이행해야 한다”며 미국의 유엔 분담금 미납을 우회 비판했다. 왕 부장은 27일에는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등과도 만났다. 구테흐스 사무총장은 “유엔은 ‘하나의 중국’ 원칙을 구현한 유엔총회 결의를 확고히 준수하고 있다”고 말했다.

베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr

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