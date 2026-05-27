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[포토] 사전투표 하고 출국하세요

입력:2026-05-27 22:10
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6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 인천국제공항 제1여객터미널에 설치된 사전투표소의 모습. 29~30일 이틀간 사전투표가 진행된다. 인천공항=윤웅 기자

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