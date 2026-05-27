시사 전체기사 [포토] 사전투표 하고 출국하세요 입력:2026-05-27 22:10 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 인천국제공항 제1여객터미널에 설치된 사전투표소의 모습. 29~30일 이틀간 사전투표가 진행된다. 인천공항=윤웅 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 정부 “나무호 타격한 비행체, 이란산 대함 미사일 가능성” 2 BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 3 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아요”…이번엔 국힘 김민전 발언 논란? 4 [속보] 李대통령, 내달 8일 취임 1주년 기자회견…2년차 비전 발표 5 주한미군사령관 “중국에게 한국은 비수처럼 보일 것” 해당분야별 기사 더보기 1 스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불 2 “반도체 호황, ‘의대 대신 공대’ 계기… 기업들 돈 벌 때 투자해야” 3 ‘탱크데이’ 여파…스벅 매출 일주일 새 84억 급감 4 ‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능” 5 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” 해당분야별 기사 더보기 1 LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수 2 “올레” 외치고 욱일기 흔들었다…월드컵 영상 논란 3 [단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나 4 청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상 공개 5 쌍둥이 형제의 비극…오랜 간병 끝 형 살해한 50대 구속 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 마이크론 19% 폭등… S&P500·나스닥 사상 최고치 2 美 제재 뚫은 中 화웨이 “EUV 장비 없이 첨단 반도체 생산” 3 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 4 삼전 성과급 투표 한창일 때…TSMC·엔비디아 ‘AI 공조’ 저녁 회동 5 ‘최고령 취임’ 트럼프, 정기 건진 앞두고 건강 이상설 재점화 해당분야별 기사 더보기 1 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 2 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 3 골프장 명예 건 한판 승부… PLK ‘클럽대항전’ 첫선 4 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 5 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째 2 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 3 “좋은 판화 한 점 걸어보라”… 구순 김구림, 판화를 권하다 4 “교회 어디 갈까” 막막했던 개발자…작은 교회와 성도 잇다 5 [리뷰] ‘바냐 삼촌’이든 ‘반야 아재’든 빛나는 체홉의 통찰력 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” 총파업 카드 빼들고 내 몫만 노골적 요구 KTX·경의선 일부 멈추고 출근길 만원버스… 시민들 ‘발 동동’ ‘서소문 사고가 호재?’…시민단체, 정원오·정청래 고발 BTS 공연 갔다가 하루에 수백만원?…李대통령 “숙박업체 명단 공개했으면” 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 배수관 공사 중 토사 무너져 1명 사망…경찰 수사 착수 LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요