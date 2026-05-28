하나금융, 장애인 맞춤형 통합지원
하나금융그룹은 장애인의 사회 진출과 지속가능한 삶을 지원하기 위한 맞춤형 통합지원 프로그램을 실시한다고 27일 밝혔다.
이번 사업은 장애인의 생애주기와 생활 환경을 고려해 재활, 교육, 주거복지, 일자리, 금융서비스 등 5개 분야로 구성됐다. 하나금융은 저소득 복지 사각지대 장애 아동·청소년 300명에게 기립훈련기 등 맞춤형 보조기구를 지원한다. 장애 아동 재활 전문 기관 15곳에도 보행 트레이너 등을 제공한다.
발달·청각장애인과 경계성 지능인 85명에게는 채용 연계형 직무교육을 실시한다. 노후 장애인 거주시설 20곳의 주거환경을 개선하고 전기차 3대, 경차 7대도 지원한다. 자폐성 장애인을 위한 복합문화공간 조성도 추진한다.
함영주 하나금융그룹 회장은 “장애인의 안정적인 사회정착을 위해 진정성 있는 노력을 이어가겠다”고 말했다.
박세환 기자
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