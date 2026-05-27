시사 전체기사 [포토] 공습 후 남겨진 아이 사진 입력:2026-05-27 19:05 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 항구 도시 티레의 건물 잔해 위에 26일(현지시간) 어린아이의 흑백 사진 한 장이 놓여 있다. EPA연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 정부 “나무호 타격한 비행체, 이란산 대함 미사일 가능성” 2 10대에 “여기 잘생긴 오빠 많아요”…이번엔 국힘 김민전 발언 논란? 3 [속보] 李대통령, 내달 8일 취임 1주년 기자회견…2년차 비전 발표 4 BTS 공연 숙박비 논란에…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 5 주한미군사령관 “중국에게 한국은 비수처럼 보일 것” 해당분야별 기사 더보기 1 스벅, 쏟아지는 비판에 ‘백기’… 내달부터 선불카드 전액 환불 2 “반도체 호황, ‘의대 대신 공대’ 계기… 기업들 돈 벌 때 투자해야” 3 ‘탱크데이’ 여파…스벅 매출 일주일 새 84억 급감 4 ‘탱크데이’ 논란, 스타벅스 ‘콜옵션’ 우려… “수천억 손실 가능” 5 신세계 “물탱크에서 영감…고의성 근거 찾지 못했다” 해당분야별 기사 더보기 1 LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수 2 “올레” 외치고 욱일기 흔들었다…월드컵 영상 논란 3 [단독]“28m 상판, 다 썩어 있었다”… 철로 위 공사 지연 화 키웠나 4 청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상 공개 5 쌍둥이 형제의 비극…오랜 간병 끝 형 살해한 50대 구속 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 마이크론 19% 폭등… S&P500·나스닥 사상 최고치 2 美 제재 뚫은 中 화웨이 “EUV 장비 없이 첨단 반도체 생산” 3 “아저씨는 입지 마세요, 징그러우니까” 도쿄도청 반바지 출근이 소환한 ‘아재혐오’[이세계도쿄] 4 삼전 성과급 투표 한창일 때…TSMC·엔비디아 ‘AI 공조’ 저녁 회동 5 ‘최고령 취임’ 트럼프, 정기 건진 앞두고 건강 이상설 재점화 해당분야별 기사 더보기 1 ‘딸 폭행’ 아베 감독… 결국 눈물의 사퇴 2 김수현 측 “김세의 구속, 마침내 진실 증명…믿고 기다려줘 감사” 3 北 내고향, 우승에도 무표정 출국…리유일 감독, ‘북측’ 호칭에 발끈 4 우승했지만… 눈길도 안주고 떠난 北내고향 축구단 5 골프장 명예 건 한판 승부… PLK ‘클럽대항전’ 첫선 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] BTS, 아메리칸 뮤직 어워즈 대상… 통산 두 번째 2 김별, 빈 국립발레단 입단… 인스타그램이 일등공신 3 “좋은 판화 한 점 걸어보라”… 구순 김구림, 판화를 권하다 4 [리뷰] ‘바냐 삼촌’이든 ‘반야 아재’든 빛나는 체홉의 통찰력 5 1000년 고목들의 초상화… 생로병사가 그 안에 있다 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정” 숨은 더 차고 공은 더 빠르다…고지대와 싸우는 홍명보호 '유명학자 해임·강등' 中연구부정 스캔들 일파만파 BTS 공연 갔다가 하루에 수백만원?…李 “숙박업체 명단 공개했으면” 제주항공, ‘파손 캐리어’ 승객서명 위조 논란 수서역 인근 배수관 작업중 매몰 사고…심정지 이송 전국 돌며 ‘보복 대행’ 20대 구속 송치…퀵서비스 위장 “사고는 폭염과 무관한 저녁” 예비군 사망 육군 답변 시끌 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요