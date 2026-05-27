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[포토] 공습 후 남겨진 아이 사진

입력:2026-05-27 19:05
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이스라엘의 공습을 받은 레바논 남부 항구 도시 티레의 건물 잔해 위에 26일(현지시간) 어린아이의 흑백 사진 한 장이 놓여 있다. EPA연합뉴스

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