정부, 이란대사 초치해 강력 항의
호르무즈 자유항행 요구도
국제사회와도 계속 협력 방침
호르무즈 해협에서의 한국 국적 선박 HMM 나무호 피격이 이란산(産) 미사일에 의한 것이라고 결론지은 정부는 사이드 쿠제치 주한 이란대사를 초치해 강력히 항의하고 사과를 요구했다.
외교부는 27일 나무호 피격 조사 결과 발표 직후 쿠제치 대사를 서울청사로 초치했다. 쿠제치 대사는 공격에 고의성이 있었는지, 사과할 의향이 있는지, 이란이 아닌 다른 나라가 공격한 것인지 묻는 취재진 말에 대답하지 않았다. 앞서 박윤주 외교부 제1차관은 서울 외교부 청사 브리핑에서 “주한 이란대사를 초치해 우리 국민과 선박의 안전을 보장하고, 우리나라 선박을 포함한 모든 선박의 자유롭고 안전한 항행이 이뤄질 수 있도록 할 것을 당부할 예정”이라고 밝힌 바 있다.
청와대와 정부는 그동안 나무호 공격의 주체가 밝혀지면 ‘공격 행위에 상응하는 대처’를 하겠다고 공언했다. 하지만 조사 착수 이후 정부의 대응 방식과 수위는 상당히 유보적인 태도를 유지해 왔다. 미국과 이란의 종전 협상이 여전히 매듭을 짓지 못하고 있는 상황에서 호르무즈 해협 일대에 여전히 한국 선박 25척과 한국 선원 150여명이 체류하고 있어서다. 이들에게 안전 문제가 발생할 수 있다는 우려가 여전한 상황이다. 최근 이란 전쟁 발발 후 81일 만에 원유를 실은 한국 HMM 소속 유조선 유니버설 위너호가 이란에 통항료나 서비스 요금을 내지 않고 호르무즈 해협을 무사히 빠져나오는 등 다소 유화적 환경이 조성되고 있는 점도 고려됐다. 여기에 이란이 고의적 공격을 감행했다고 지목할 경우 미국이 다시 한국에 호르무즈 해협 파병을 요구하는 등 대이란 공세에 한국의 참여 압박을 높일 수 있다는 점도 영향을 끼쳤다.
정부는 호르무즈 해협에서의 자유 항행을 위해 국제사회와도 계속 협력한다는 방침이다. 박 차관은 “(호르무즈 해협에서의) 자유 항행 부분 관련 (국제사회의) 노력과 결의에 동참할 의지를 가지고 있다”면서 “구체적인 방안에 대해 여러 가지 논의가 있고, 특히 영국과 프랑스 주도로 논의되는 것에 많이 참여했다”고 말했다. 다만 미국이 주도하는 해양자유연합(MFC) 구상과 관련해 박 차관은 “아직 추가적인 정보가 더 와야 해 현재로서는 구체적인 참여 여부를 정해서 말씀드리기 어렵다”고 답했다. 정부는 MFC 참여가 이란과 적대 관계를 형성하는 것이 아니기 때문에 MFC에 참여하더라도 모든 한국 배의 자유로운 통항을 이란에 계속 요구한다는 방침이다.
최승욱 송태화 기자 applesu@kmib.co.kr
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