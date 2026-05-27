정부 “이란산 터보 제트엔진과 유사… 부품 각인도 확인”

첫발은 불발, 두번째 미사일 폭발

단순 경고 넘어 실질 타격 시도 분석

혁명수비대 등 의심 배후로 지목

호르무즈 해협에 정박 중이던 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체의 엔진(왼쪽 사진)과 탄두 잔해. 정부는 27일 해당 비행체가 이란산 대함미사일 ‘누르(Noor)’일 가능성이 크다고 결론 내렸다. 외교부 제공

정부가 한국 선박 ‘나무호’를 타격한 비행체를 이란산 대함순항미사일 ‘누르(Noor)’ 계열로 결론내리면서 이란 해군과 혁명수비대(IRGC) 등 이란 측을 의심 배후로 특정했다. 나무호는 두 차례 연속 공격을 받았지만 첫 발은 불발이었고, 두 번째 미사일이 내부에서 폭발했다. 전문가들은 단순 경고성 위협이 아닌 실질적 타격 시도였다고 분석했다.



27일 정부 발표를 종합하면 나무호는 당시 두 차례 공격을 받았다. 첫 번째 미사일은 선체를 타격했지만 탄두가 폭발하지 않은 불발탄 상태로 발견됐다. 두 번째 공격에서는 탄두가 정상 기폭됐다. 발사 원점은 확인되지 않았다. 나무호는 이란 내륙에서 90~100㎞ 정도 떨어져 있었고, 함미가 이란쪽으로 156도 향한 상태였다. 대함미사일로 확인될 경우 비행 시간은 6~7분 소요됐을 것으로 정부는 추정했다. 두 발은 함께 발사된 것으로 파악된다.



수거된 잔해에서는 이란산 터보제트 엔진과 유사한 부품 구조가 발견됐고, 일부 부품에서는 이란 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 식별됐다. 잔해 외부 도색은 이란 누르 계열에서 사용되는 하늘색 계열과 유사했다. 비교적 온전한 형태로 남은 탄두는 누르 또는 개량형 모델인 ‘카데르’와 유사한 형상으로 조사됐다. 전자기판 잔해의 생산 시기 등을 고려할 때 최신형보다는 20~30년 전 제작된 초기형 누르 계열로 정부는 추정했다.





정부는 공격 주체를 이란으로 공식화하지는 않았지만 이란 정규군인 해군과 혁명수비대를 포함한 친이란 세력을 지목했다. 조사에 참여한 국방부 관계자는 “이란에서 생산한 미사일은 주로 해군과 혁명수비대, 친이란 세력이 운용한다”며 “호르무즈 해협 통제 역시 기본적으로 이란 혁명수비대와 이란 해군이 맡고 있다”고 말했다. 중동 해역에서 해상 통제권을 이란 측 세력이 쥐고 있다는 점을 고려하면 이번 공격 역시 해당 세력의 작전 환경 안에서 이뤄졌을 가능성이 크다는 뜻이다.



고의성을 단정하지 않았지만 나무호가 두 차례 연속 공격을 받았고, 두 번째 미사일이 폭발한 것으로 확인되면서 선박 무력화를 염두에 둔 실질적 타격 시도였다는 분석이 나온다. 군사 전문가들은 대함미사일이 표적 정보를 기반으로 운용되는 정밀 유도무기라는 점에서 동일 목표물을 향한 연속 공격 자체가 고의성을 보여주는 정황이라고 평가했다. 권용수 국방대 명예교수는 “발사 동기 자체는 나무호의 움직임을 식별한 뒤 이뤄진 우발적 발사였을 가능성이 있지만, 공격에 일정한 의도성이 있었다는 점은 분명하다”고 말했다. 그러면서 “대함미사일은 기본적으로 특정 표적을 상정해 운용된다”며 “공격 단계에서 해당 표적을 완전히 격침할지, 아니면 일부만 무력화할지를 결정하게 된다”고 설명했다. 브리핑에 참석한 류윤상 해군제독도 “공격 주체와 의도는 알 수 없으나 두 발을 쐈다는 것은 피해를 주겠다는 의도로 판단된다”고 말했다.







GoodNews paper ⓒ 정치부 송태화 기자 alvin@kmib.co.kr 766 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 정부가 한국 선박 ‘나무호’를 타격한 비행체를 이란산 대함순항미사일 ‘누르(Noor)’ 계열로 결론내리면서 이란 해군과 혁명수비대(IRGC) 등 이란 측을 의심 배후로 특정했다. 나무호는 두 차례 연속 공격을 받았지만 첫 발은 불발이었고, 두 번째 미사일이 내부에서 폭발했다. 전문가들은 단순 경고성 위협이 아닌 실질적 타격 시도였다고 분석했다.27일 정부 발표를 종합하면 나무호는 당시 두 차례 공격을 받았다. 첫 번째 미사일은 선체를 타격했지만 탄두가 폭발하지 않은 불발탄 상태로 발견됐다. 두 번째 공격에서는 탄두가 정상 기폭됐다. 발사 원점은 확인되지 않았다. 나무호는 이란 내륙에서 90~100㎞ 정도 떨어져 있었고, 함미가 이란쪽으로 156도 향한 상태였다. 대함미사일로 확인될 경우 비행 시간은 6~7분 소요됐을 것으로 정부는 추정했다. 두 발은 함께 발사된 것으로 파악된다.수거된 잔해에서는 이란산 터보제트 엔진과 유사한 부품 구조가 발견됐고, 일부 부품에서는 이란 제조사 각인으로 추정되는 흔적이 식별됐다. 잔해 외부 도색은 이란 누르 계열에서 사용되는 하늘색 계열과 유사했다. 비교적 온전한 형태로 남은 탄두는 누르 또는 개량형 모델인 ‘카데르’와 유사한 형상으로 조사됐다. 전자기판 잔해의 생산 시기 등을 고려할 때 최신형보다는 20~30년 전 제작된 초기형 누르 계열로 정부는 추정했다.정부는 공격 주체를 이란으로 공식화하지는 않았지만 이란 정규군인 해군과 혁명수비대를 포함한 친이란 세력을 지목했다. 조사에 참여한 국방부 관계자는 “이란에서 생산한 미사일은 주로 해군과 혁명수비대, 친이란 세력이 운용한다”며 “호르무즈 해협 통제 역시 기본적으로 이란 혁명수비대와 이란 해군이 맡고 있다”고 말했다. 중동 해역에서 해상 통제권을 이란 측 세력이 쥐고 있다는 점을 고려하면 이번 공격 역시 해당 세력의 작전 환경 안에서 이뤄졌을 가능성이 크다는 뜻이다.고의성을 단정하지 않았지만 나무호가 두 차례 연속 공격을 받았고, 두 번째 미사일이 폭발한 것으로 확인되면서 선박 무력화를 염두에 둔 실질적 타격 시도였다는 분석이 나온다. 군사 전문가들은 대함미사일이 표적 정보를 기반으로 운용되는 정밀 유도무기라는 점에서 동일 목표물을 향한 연속 공격 자체가 고의성을 보여주는 정황이라고 평가했다. 권용수 국방대 명예교수는 “발사 동기 자체는 나무호의 움직임을 식별한 뒤 이뤄진 우발적 발사였을 가능성이 있지만, 공격에 일정한 의도성이 있었다는 점은 분명하다”고 말했다. 그러면서 “대함미사일은 기본적으로 특정 표적을 상정해 운용된다”며 “공격 단계에서 해당 표적을 완전히 격침할지, 아니면 일부만 무력화할지를 결정하게 된다”고 설명했다. 브리핑에 참석한 류윤상 해군제독도 “공격 주체와 의도는 알 수 없으나 두 발을 쐈다는 것은 피해를 주겠다는 의도로 판단된다”고 말했다.송태화 기자 alvin@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지