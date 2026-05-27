총파업 카드 빼들고 내 몫만 노골적 요구
[욕망에 갇힌 노동운동]
<1> ‘나혼자 산다’ 노조의 등장
1인당 6억원의 성과급을 끌어낸 삼성전자 노조의 임금협상을 계기로 성과 보상 요구를 극대화하는 노동운동이 확산할 조짐을 보이고 있다. 노동 현장에서는 총파업 카드까지 꺼내 들며 ‘내 몫’을 전면에 내세운 삼성전자 노조의 협상이 노동운동의 새로운 이정표가 될 수 있다는 전망도 나온다.
한 대기업 노조 관계자는 27일 “총파업은 노동자가 쓸 수 있는 최후의 수단인데도 최근 노동계에는 ‘회사가 우리 요구를 들어주지 않으면 총파업을 하면 되는 것 아니냐’는 식으로 이야기하는 분위기가 있다”며 “삼성전자 노사 협상을 계기로 노동운동이 새로운 국면에 들어섰다고 본다”고 말했다.
MZ세대(1980년대~2000년대 초반 출생) 조합원이 늘어나면서 노동 현장에서도 개인주의 성향이 강해졌고, 삼성전자 노사 협상이 이런 흐름을 더 강화했다는 분석이 나온다. 총파업이 국가 경제에 미칠 파장을 우려해 정부가 앞으로도 적극 중재에 나설 것이라는 기대 역시 강경한 목소리를 키우는 요인이다. 총파업 가능성을 거론하는 것만으로도 노조가 협상에서 우위를 점할 수 있다는 인식이 확산하고 있다는 것이다. 정부도 이런 변화를 인식하고 있다. 김영훈 고용노동부 장관은 이날 기자간담회에서 “정부가 주요 사업장에 대해 마땅히 (관심을) 기울여야 한다고 생각한다”면서도 “(앞으로 계속 그렇게 하는 건) 쉽지 않다”고 말했다.
명분을 앞세우며 총파업에 대한 사회적 지지를 호소했던 과거의 노동운동과도 다른 양상이 나타나고 있다. 삼성전자 노조는 성과 보상만을 외치며 총파업 카드를 꺼낼 수 있음을 보여줬다. 김종진 일하는시민연구소 소장은 “초과이윤 배분 방식을 둘러싼 범위는 대상을 주주·임직원으로 보는 ‘주주 자본주의’부터 임직원·협력사·지역사회·산업 전체를 함께 보는 ‘이해당사자 자본주의’까지 스펙트럼이 매우 넓은데 (삼성전자 노사의 협상을 계기로) 가장 협소한 지점에 서게 됐다”고 지적했다.
물밑 대화나 비공개 협상의 공간도 줄어들고 있다. 삼성전자 노조는 지난 15일 중앙노동위원회 중재로 진행된 비공개 사후 조정 과정을 조합원 단체 대화방에 녹취록으로 공유하며 사측을 압박했다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “MZ세대 조합원은 노조에 ‘내 요구를 회사에 그대로 관철해 달라’고 하다 보니 노조 집행부가 받는 압박이 상당히 커질 것”이라며 “앞으로 조금이라도 영업이익이 나는 기업에서는 노동자들이 성과 보상을 더 강하게 요구할 가능성이 크다”고 봤다.
‘내 몫’에 대한 요구가 노골화되다 보니 노조 밖 문제들은 논의 테이블에조차 오를 수 없게 됐다. 하청업체나 비정규직 노동자의 성과 보상, 처우 문제 등은 아예 거론조차 할 수 없다는 것이다. 한석호 한국노동재단 사무총장은 “현장에서는 ‘노조가 우리 임금이나 올리면 되지, 왜 비정규직이나 하청 노동자를 신경 쓰나’ 식의 불만이 나오고 있다”며 “그동안 노조 집행부가 정규직 임금근로자의 요구만 과도하게 반영되는 상황을 제어해 왔는데 앞으로는 쉽지 않을 것”이라고 분석했다.
그는 금속노조 한 정규직 지회 노조 집행부의 상황을 전하며 “‘정규직만 성과급을 받지 말고 하청업체 노동자도 받도록 하자’고 제안했다가 조합원에게 항의를 받았다고 하더라”며 “대다수 사업장 간부들은 (조합원 눈치에) 아예 시도조차 하지 못하는 상황이 됐다”고 말했다. 이제 노조가 정규직 노동자의 이슈들을 넘어서지 못하게 됐다는 것이다.
정부는 해결책으로 ‘한국형 사회연대임금’을 구상 중이다. 김 장관은 “오늘날 삼성전자의 성공은 해당 노사의 헌신적인 노력에 국가와 지역사회의 지원이 더해진 결과”라며 “사회의 지원이 결합해 이뤄낸 성과라면 재분배 역시 사회적으로 논의돼야 하고 이를 위해 사회적 대화가 필요하다”고 말했다. 개별 사업장 노사의 임금 협상으로 풀기보다는 사회적 대화의 의제로 삼아 해법을 모색해보자는 취지다. 다만 그는 하청·협력업체와 성과 보상을 나누는 문제에 대해서는 “정부가 가이드라인을 정할 수는 없다”고 선을 그었다.
과거에는 조합원이 노조 집행부에 결정권을 위임하면서 노조 차원에서 이슈를 선점하고 집행부 권한으로 결정하는 영역이 있었지만 이 역시 달라지고 있다. 조합원의 요구가 노골화되면서 노조가 단순 창구처럼 변해가는 것이다. 박 교수는 “무리한 요구를 하는 조합원이 있더라도 지도부가 적정 수준에서 조정하고 기업이나 주변을 살피며 조합원을 설득해야 하는데, 조합원이 오히려 지도부를 압박하는 모습이 나타나고 있다”고 진단했다.
조합원들의 요구가 강해지면서 노동 현장에서는 정규직 조합원의 참여를 유지하고 확대하는 것 자체가 노조의 과제가 되고 있다. 또 다른 노조 관계자는 “조합원에게 어떤 선물을 준비하면 호응이 좋을지 고민하는 상황”이라고 말했다.
유나 기자, 세종=황민혁 기자 spring@kmib.co.kr
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