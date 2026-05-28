삼성 ‘파업 리스크’ 탈출… 성과급 격차 ‘내부 리스크’ 남아

6개월 만에 임금협약 최종 서명

잠정합의안 73.7% 압도적 찬성

가전·스마트폰 부문 반발 확산

회사도 노조도 ‘DX 달래기’ 나서

여명구(왼쪽) 삼성전자 반도체 부문 피플팀장(부사장)과 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자 지부 위원장이 27일 경기도 용인 기흥캠퍼스에서 열린 2026년 임금협약 조인식에서 합의문에 서명하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자 노사가 2026년 임금협약에 최종 서명하며 창사 이래 최대 위기로까지 거론되던 ‘총파업 리스크’를 털어냈다. 지난해 12월 본교섭 개시 이후 약 6개월 만이다. 수억원대 성과급이 예고된 반도체(DS) 부문의 압도적 찬성 속에 협상은 마무리됐지만 최대 100배에 달하는 부문 간 성과급 격차가 노노(勞勞) 갈등을 키우면서 ‘원팀 삼성’의 결속력을 회복하는 일이 당면 과제로 남게 됐다.



삼성전자는 27일 경기도 용인 ‘더 유니버스’에서 노조 공동교섭단과 ‘2026년 임금협약 조인식’을 진행했다. 노사 협상에 사측 대표로 나섰던 여명구 부사장은 “이번 타결을 계기로 노사가 한마음이 돼 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”며 “끝까지 대화의 끈을 놓지 않은 노조와 임직원에게 감사드린다”고 말했다. 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 “교섭 과정에서 아쉬운 부분도 있었지만 장기간 대화 끝에 의미 있는 합의에 도달했다”고 평가했다.



노사는 올해 임금협상 과정에서 성과급 산정 방식과 제도화 여부를 두고 막판까지 충돌했다. 노조가 총파업을 예고한 지난 21일이 임박할수록 반도체 생산라인 중단에 대한 위기감이 고조됐으나 양측은 파업 돌입 시점 97분을 남기고 극적으로 잠정합의안을 도출했다. 이어 22일부터 이날 오전 10시까지 진행된 조합원 찬반 투표 결과 전체 투표율 95.5%, 찬성률 73.7%로 합의안이 최종 가결됐다.



총파업이라는 최악의 시나리오는 피했지만 노사 합의안에 담긴 DS 중심의 성과급 구조는 새로운 갈등 지점이 되고 있다. 신설된 ‘DS 특별경영성과급’에 따라 호황기를 맞은 메모리사업부 직원은 최대 6억원대 성과급을 받을 수 있다는 전망이 나온다. 반면 가전·스마트폰 담당 완제품(DX) 부문 직원은 약 600만원 수준의 자사주 보상에 그쳐 내부 반발이 거세게 확산되는 분위기다.





투표 결과에서도 사업부 간 균열이 선명하게 드러났다. DS 부문이 다수인 초기업노조의 찬성률은 80.6%(4만4606명)에 달했지만 DX 부문 중심의 전국삼성전자노조 찬성률은 21.1%(1535명)에 그쳤다.







내부 반발이 커지자 경영진도 DX 부문 달래기에 나섰다. 노태문 삼성전자 DX부문장(사장)은 임직원 메시지를 통해 “최근 임금협상 과정과 결과로 많은 분이 소외감과 박탈감, 회사에 대한 실망과 서운함을 느끼셨으리라 생각한다”며 “DX 부문이 마주한 현실을 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다. 이어 “사업별로 무엇을 바꿔야 하는지, 어디에 더 과감하게 집중해야 하는지, 현장에서 무엇이 가장 절실한지 제가 더 직접 보고 챙기겠다”고 공언했다.



최대 노조인 초기업노조도 내부 수습 작업에 착수했다. 최 위원장은 “DS와 DX의 교섭을 같이 하는 과정에서 서로 다툼이 많았던 것 같다”며 “집행부를 재구성해 DX 부문을 전담해 챙길 수 있게 하겠다”고 밝혔다. DX 부문 교섭 대표를 교체하는 등 내부 조직을 정비하고 위원장 재신임 투표도 추진한다는 계획이다.



박상은 이주은 기자 pse0212@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 노사가 2026년 임금협약에 최종 서명하며 창사 이래 최대 위기로까지 거론되던 ‘총파업 리스크’를 털어냈다. 지난해 12월 본교섭 개시 이후 약 6개월 만이다. 수억원대 성과급이 예고된 반도체(DS) 부문의 압도적 찬성 속에 협상은 마무리됐지만 최대 100배에 달하는 부문 간 성과급 격차가 노노(勞勞) 갈등을 키우면서 ‘원팀 삼성’의 결속력을 회복하는 일이 당면 과제로 남게 됐다.삼성전자는 27일 경기도 용인 ‘더 유니버스’에서 노조 공동교섭단과 ‘2026년 임금협약 조인식’을 진행했다. 노사 협상에 사측 대표로 나섰던 여명구 부사장은 “이번 타결을 계기로 노사가 한마음이 돼 글로벌 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”며 “끝까지 대화의 끈을 놓지 않은 노조와 임직원에게 감사드린다”고 말했다. 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 “교섭 과정에서 아쉬운 부분도 있었지만 장기간 대화 끝에 의미 있는 합의에 도달했다”고 평가했다.노사는 올해 임금협상 과정에서 성과급 산정 방식과 제도화 여부를 두고 막판까지 충돌했다. 노조가 총파업을 예고한 지난 21일이 임박할수록 반도체 생산라인 중단에 대한 위기감이 고조됐으나 양측은 파업 돌입 시점 97분을 남기고 극적으로 잠정합의안을 도출했다. 이어 22일부터 이날 오전 10시까지 진행된 조합원 찬반 투표 결과 전체 투표율 95.5%, 찬성률 73.7%로 합의안이 최종 가결됐다.총파업이라는 최악의 시나리오는 피했지만 노사 합의안에 담긴 DS 중심의 성과급 구조는 새로운 갈등 지점이 되고 있다. 신설된 ‘DS 특별경영성과급’에 따라 호황기를 맞은 메모리사업부 직원은 최대 6억원대 성과급을 받을 수 있다는 전망이 나온다. 반면 가전·스마트폰 담당 완제품(DX) 부문 직원은 약 600만원 수준의 자사주 보상에 그쳐 내부 반발이 거세게 확산되는 분위기다.투표 결과에서도 사업부 간 균열이 선명하게 드러났다. DS 부문이 다수인 초기업노조의 찬성률은 80.6%(4만4606명)에 달했지만 DX 부문 중심의 전국삼성전자노조 찬성률은 21.1%(1535명)에 그쳤다.특히 잠정합의안 발표 이후 급격히 세를 불린 삼성전자노조동행(동행노조)은 지난 26일 찬반 투표 절차 중지 가처분을 신청한 데 이어 향후 투표 무효 소송까지 이어가겠다는 입장이다. 제3노조인 동행노조 조합원 수는 이날 1만5000명을 돌파해 잠정합의안 발표 전(2600여명) 대비 6배 가까이 급증했다.내부 반발이 커지자 경영진도 DX 부문 달래기에 나섰다. 노태문 삼성전자 DX부문장(사장)은 임직원 메시지를 통해 “최근 임금협상 과정과 결과로 많은 분이 소외감과 박탈감, 회사에 대한 실망과 서운함을 느끼셨으리라 생각한다”며 “DX 부문이 마주한 현실을 무겁게 받아들이고 있다”고 말했다. 이어 “사업별로 무엇을 바꿔야 하는지, 어디에 더 과감하게 집중해야 하는지, 현장에서 무엇이 가장 절실한지 제가 더 직접 보고 챙기겠다”고 공언했다.최대 노조인 초기업노조도 내부 수습 작업에 착수했다. 최 위원장은 “DS와 DX의 교섭을 같이 하는 과정에서 서로 다툼이 많았던 것 같다”며 “집행부를 재구성해 DX 부문을 전담해 챙길 수 있게 하겠다”고 밝혔다. DX 부문 교섭 대표를 교체하는 등 내부 조직을 정비하고 위원장 재신임 투표도 추진한다는 계획이다.박상은 이주은 기자 pse0212@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지