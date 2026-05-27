“스토커 접근 중”… 피해자 폰으로 위치·동선 실시간 알린다

안전거리 진입때 알람·지도 등 표시

관제센터는 보호관찰관 현장 파견

법률 개정따라 가능해져… 내달 출시

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‘대상자가 접근했습니다. 접근 위치를 확인하십시오.’



알림음과 함께 스마트폰 화면에 메시지가 떴다. 스토킹 혐의로 접근금지 명령을 받은 대상자가 피해자 기준으로 접근이 제한된 거리 내에 들어왔다는 의미다. 지도에는 대상자의 현 위치가 빨간 점으로 표시됐다. 대상자의 이동 동선과 속도도 실시간으로 전송됐다. 법무부가 개발해 출시 예정인 ‘스토킹 가해자 위치 알림’ 서비스가 작동하는 모습이다.



법무부는 27일 서울 동대문구 위치추적중앙관제센터에서 전자장치를 부착한 스토킹 등 가해자의 접근 위치와 동선을 피해자에게 알리는 서비스를 기자단 앞에서 시연했다. 법무부는 지난달 이 서비스 개발을 완료했으며, 현장 테스트 등을 거쳐 다음 달 24일 출시한다는 계획이다.



위치 알림 서비스의 핵심은 피해자가 ‘안전거리’ 이내로 접근한 관리·감독 대상자의 위치와 동선을 지도를 통해 실시간으로 확인할 수 있다는 점이다. 안전거리란 피해자에 대한 접근이 금지되는 거리를 말한다. 법무부는 피해자 보호를 위해 안전거리 범위는 공개하지 않았다. 스토킹 혐의로 위치추적 전자장치를 부착하고 법원에서 접근금지 명령을 받거나 성범죄 등으로 형기를 마친 뒤 전자감독 대상이 된 경우 관리·감독하에 놓이게 된다.



대상자가 피해자 기준 안전거리 내로 접근하면 알림과 함께 위치와 동선이 표시된다. 대상자와의 거리만 문자로 제공했던 이전과 달리 피해자는 대상자의 현 위치를 알 수 있다. 주변 건물과 도로 이름이 함께 표시되기 때문에 정확한 위치를 특정할 수 있다. 대상자의 이동 동선을 실시간으로 모니터링하는 관제센터는 이동 속력과 방향을 분석하고, 현장에는 보호관찰관이 파견된다. 보호관찰관은 대상자의 접근을 막고 필요시 피해자를 대피시킨다.







법무부는 위치 알림 서비스를 통해 매년 증가하는 스토킹범죄에 강력히 대응한다는 방침이다. 대검찰청에 따르면 지난해 스토킹처벌법 접수 건수는 1만5222건으로, 2022년 7626건에서 매년 증가해 왔다. 올해는 지난달까지만 5941건이 접수됐다. 지난 3월 14일 경기도 남양주에서 40대 남성 김훈이 전자발찌를 찬 채로 과거 사실혼 관계였던 20대 여성을 살해하는 등 스토킹 관련 강력범죄는 최근에도 잇따랐다.



법무부는 “정부 출범 이후 1대 1 전자감독 확대, 가해자 위치 알림 서비스 도입 등 국민이 안심할 수 있는 사회 조성을 위해 지속적으로 노력해 왔다”며 “범죄예방 및 피해자 보호 체계 구축에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.



이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ ‘대상자가 접근했습니다. 접근 위치를 확인하십시오.’알림음과 함께 스마트폰 화면에 메시지가 떴다. 스토킹 혐의로 접근금지 명령을 받은 대상자가 피해자 기준으로 접근이 제한된 거리 내에 들어왔다는 의미다. 지도에는 대상자의 현 위치가 빨간 점으로 표시됐다. 대상자의 이동 동선과 속도도 실시간으로 전송됐다. 법무부가 개발해 출시 예정인 ‘스토킹 가해자 위치 알림’ 서비스가 작동하는 모습이다.법무부는 27일 서울 동대문구 위치추적중앙관제센터에서 전자장치를 부착한 스토킹 등 가해자의 접근 위치와 동선을 피해자에게 알리는 서비스를 기자단 앞에서 시연했다. 법무부는 지난달 이 서비스 개발을 완료했으며, 현장 테스트 등을 거쳐 다음 달 24일 출시한다는 계획이다.위치 알림 서비스의 핵심은 피해자가 ‘안전거리’ 이내로 접근한 관리·감독 대상자의 위치와 동선을 지도를 통해 실시간으로 확인할 수 있다는 점이다. 안전거리란 피해자에 대한 접근이 금지되는 거리를 말한다. 법무부는 피해자 보호를 위해 안전거리 범위는 공개하지 않았다. 스토킹 혐의로 위치추적 전자장치를 부착하고 법원에서 접근금지 명령을 받거나 성범죄 등으로 형기를 마친 뒤 전자감독 대상이 된 경우 관리·감독하에 놓이게 된다.대상자가 피해자 기준 안전거리 내로 접근하면 알림과 함께 위치와 동선이 표시된다. 대상자와의 거리만 문자로 제공했던 이전과 달리 피해자는 대상자의 현 위치를 알 수 있다. 주변 건물과 도로 이름이 함께 표시되기 때문에 정확한 위치를 특정할 수 있다. 대상자의 이동 동선을 실시간으로 모니터링하는 관제센터는 이동 속력과 방향을 분석하고, 현장에는 보호관찰관이 파견된다. 보호관찰관은 대상자의 접근을 막고 필요시 피해자를 대피시킨다.이런 서비스가 가능해진 것은 지난해 12월 ‘전자장치부착등에관한법률’이 개정되면서다. 이 법률 제31조의6은 대상자가 스토킹처벌법을 위반한 경우 관련 정보를 피해자에게 제공할 수 있도록 규정하고 있다. 김근한 법무부 전자감독과장은 “위치 알림 서비스는 가해자가 언제 접근하는지 몰라 불안해하는 피해자의 목소리를 반영한 정책”이라고 설명했다.법무부는 위치 알림 서비스를 통해 매년 증가하는 스토킹범죄에 강력히 대응한다는 방침이다. 대검찰청에 따르면 지난해 스토킹처벌법 접수 건수는 1만5222건으로, 2022년 7626건에서 매년 증가해 왔다. 올해는 지난달까지만 5941건이 접수됐다. 지난 3월 14일 경기도 남양주에서 40대 남성 김훈이 전자발찌를 찬 채로 과거 사실혼 관계였던 20대 여성을 살해하는 등 스토킹 관련 강력범죄는 최근에도 잇따랐다.법무부는 “정부 출범 이후 1대 1 전자감독 확대, 가해자 위치 알림 서비스 도입 등 국민이 안심할 수 있는 사회 조성을 위해 지속적으로 노력해 왔다”며 “범죄예방 및 피해자 보호 체계 구축에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.이서현 기자 hyeon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지