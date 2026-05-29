“조력 임종, 죽음 떠미는 구조적 폭력 될 수도”

[And 책과 길]

깨끗한 죽음이라는 환상

박혜윤·신성준·최은경 지음

아몬드, 324쪽, 2만1000원

게티이미지뱅크

‘9988234’. 암호 같지만 우리가 바라는 삶의 모습을 숫자로 표현한 것이다. 아흔아홉(99)살까지 팔팔(88)하게 살다가 이틀(2) 앓고 나서 삼(3)일째 죽는다(4)는 의미다. 현실은 그렇지 못하기에 무슨 주문처럼 탄생한 숫자일 것이다. 2024년 기준 한국인의 기대수명은 83.7세, 건강수명은 65.5세로 평균적으로 약 18년을 아픈 상태로 살다가 사망하게 된다. 그리고 대부분은 종합병원과 요양병원을 오가다가 어디서 어떤 방식으로 죽음을 맞이할지 스스로 선택하지 못한 채 생을 마감하는 게 현실이다. 그 과정에서 가족에게 짐이 될 수 있다는 또 다른 두려움이 짓누른다. 고통 없이 존엄을 지키면서 삶을 마무리하고 싶은 욕망은 ‘안락사’라는 단어를 불러낸다.





책은 남에게 폐 끼치지 않고 스스로 통제하고 결정하겠다는 안락사가 과연 우리가 바라는 ‘깨끗한 죽음’이 될 수 있는지, 또한 우리가 추구해야 할 죽음의 모습인지 진지하게 묻고 있다. 암 병동에서 중증질환 환자를 주로 만나는 정신과 전문의, 말기 환자의 연명의료 결정을 연구해온 신장내과 전문의, 의료윤리와 역사를 가르쳐온 의료인문학 교수가 함께 썼다.



저자들은 우선 용어부터 정리하고 시작한다. 어떻게 부르느냐에 따라 그 행위의 성격과 도덕적 의미도 달라지기 때문이다. 흔히 사용하는 안락사는 “치명적인 약물을 투여하는 등 능동적인 행위로 죽음에 이르게 하는” 적극적 안락사와 “치료를 중단하거나 처음부터 하지 않는 방식으로 죽음을 허용하는” 소극적 안락사로 나뉜다. 저자들은 적극적 안락사를 ‘의사 조력 임종’으로 구분해서 사용한다. 때로는 ‘조력 존엄사’나 ‘조력 자살’로도 불린다. 적극적 안락사는 스위스나 캐나다 등 일부 국가에서만 허용되고 있지만, ‘연명의료 중단’을 의미하는 소극적 안락사는 한국을 포함해 대부분의 국가에서 합법화돼 있다.



현재 한국에서는 조력 임종과 관련해 2024년 ‘조력 존엄사’에 관한 법률안이 발의돼 국회에 계류 중이다. 찬성 여론이 80%에 육박한다는 기사도 있었다. 저자들은 성급한 조력 임종의 합법화를 우려한다. 그보다 앞서 “환자의 선택이 적절히 보장받고 있는지, 이를 뒷받침할 사회적 자원은 어느 정도 마련돼 있는지를 점검하는 일이 선행돼야 한다”고 강조한다. 만약 조력 임종을 선택하는 것이 자연스럽다는 사회적 분위기가 형성된다면 어떻게 될까. 대상 환자는 주변에 조력 임종을 선택하지 않겠다고 말하기 위해 상당한 용기를 내야 할지도 모른다. 어려운 상황에서도 살아 있기 위해, 살아 있어야 하는 이유를 제시하고 주위를 납득시켜야 하는 역설이 발생할 수 있는 것이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 자살률 1위, 노인 빈곤율 최상위권인 한국에서 조력 임종은 자칫 ‘자유로운 선택’이 아닌 경제적·신체적 취약 계층을 죽음으로 떠미는 또 다른 구조적 폭력이 될 수도 있다. 책에 따르면 전 세계 80개국을 대상으로 실시한 ‘죽음의 질’ 평가에서 상위권에 오른 다수의 국가들이 조력 임종을 허용하지 않고 있다. 저자들은 “조력 임종의 법적 허용 여부 자체가 높은 ‘죽음의 질’을 결정하는 필수 조건은 아니라는 점을 보여준다”고 말한다. 중요한 것은 말기와 임종기의 돌봄을 어떻게 제도화하고 환자의 바람을 어떤 방식으로 존중하느냐다.



저자들은 ‘어떻게 죽을 것인가’는 결국 ‘어떻게 살 것인가’와 같은 질문이라고 말한다. 그리고 “그 질문에 충분히 답하지 못한 채 기술을 먼저 손에 쥐는 사회는 언제나 가장 힘없는 이들에게 그 값을 치르게 해왔다”고 경고한다. “조력 임종이 고통의 회피를 위한 기술로만 소비되거나 취약한 삶을 조용히 밀어내는 구조로 굳어진다면 존엄한 죽음을 향해 나아가는 것이 아니라 존엄한 삶을 포기하는 방향으로 걸어가는 셈이다.”







GoodNews paper ⓒ ‘9988234’. 암호 같지만 우리가 바라는 삶의 모습을 숫자로 표현한 것이다. 아흔아홉(99)살까지 팔팔(88)하게 살다가 이틀(2) 앓고 나서 삼(3)일째 죽는다(4)는 의미다. 현실은 그렇지 못하기에 무슨 주문처럼 탄생한 숫자일 것이다. 2024년 기준 한국인의 기대수명은 83.7세, 건강수명은 65.5세로 평균적으로 약 18년을 아픈 상태로 살다가 사망하게 된다. 그리고 대부분은 종합병원과 요양병원을 오가다가 어디서 어떤 방식으로 죽음을 맞이할지 스스로 선택하지 못한 채 생을 마감하는 게 현실이다. 그 과정에서 가족에게 짐이 될 수 있다는 또 다른 두려움이 짓누른다. 고통 없이 존엄을 지키면서 삶을 마무리하고 싶은 욕망은 ‘안락사’라는 단어를 불러낸다.책은 남에게 폐 끼치지 않고 스스로 통제하고 결정하겠다는 안락사가 과연 우리가 바라는 ‘깨끗한 죽음’이 될 수 있는지, 또한 우리가 추구해야 할 죽음의 모습인지 진지하게 묻고 있다. 암 병동에서 중증질환 환자를 주로 만나는 정신과 전문의, 말기 환자의 연명의료 결정을 연구해온 신장내과 전문의, 의료윤리와 역사를 가르쳐온 의료인문학 교수가 함께 썼다.저자들은 우선 용어부터 정리하고 시작한다. 어떻게 부르느냐에 따라 그 행위의 성격과 도덕적 의미도 달라지기 때문이다. 흔히 사용하는 안락사는 “치명적인 약물을 투여하는 등 능동적인 행위로 죽음에 이르게 하는” 적극적 안락사와 “치료를 중단하거나 처음부터 하지 않는 방식으로 죽음을 허용하는” 소극적 안락사로 나뉜다. 저자들은 적극적 안락사를 ‘의사 조력 임종’으로 구분해서 사용한다. 때로는 ‘조력 존엄사’나 ‘조력 자살’로도 불린다. 적극적 안락사는 스위스나 캐나다 등 일부 국가에서만 허용되고 있지만, ‘연명의료 중단’을 의미하는 소극적 안락사는 한국을 포함해 대부분의 국가에서 합법화돼 있다.현재 한국에서는 조력 임종과 관련해 2024년 ‘조력 존엄사’에 관한 법률안이 발의돼 국회에 계류 중이다. 찬성 여론이 80%에 육박한다는 기사도 있었다. 저자들은 성급한 조력 임종의 합법화를 우려한다. 그보다 앞서 “환자의 선택이 적절히 보장받고 있는지, 이를 뒷받침할 사회적 자원은 어느 정도 마련돼 있는지를 점검하는 일이 선행돼야 한다”고 강조한다. 만약 조력 임종을 선택하는 것이 자연스럽다는 사회적 분위기가 형성된다면 어떻게 될까. 대상 환자는 주변에 조력 임종을 선택하지 않겠다고 말하기 위해 상당한 용기를 내야 할지도 모른다. 어려운 상황에서도 살아 있기 위해, 살아 있어야 하는 이유를 제시하고 주위를 납득시켜야 하는 역설이 발생할 수 있는 것이다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 자살률 1위, 노인 빈곤율 최상위권인 한국에서 조력 임종은 자칫 ‘자유로운 선택’이 아닌 경제적·신체적 취약 계층을 죽음으로 떠미는 또 다른 구조적 폭력이 될 수도 있다. 책에 따르면 전 세계 80개국을 대상으로 실시한 ‘죽음의 질’ 평가에서 상위권에 오른 다수의 국가들이 조력 임종을 허용하지 않고 있다. 저자들은 “조력 임종의 법적 허용 여부 자체가 높은 ‘죽음의 질’을 결정하는 필수 조건은 아니라는 점을 보여준다”고 말한다. 중요한 것은 말기와 임종기의 돌봄을 어떻게 제도화하고 환자의 바람을 어떤 방식으로 존중하느냐다.저자들은 ‘어떻게 죽을 것인가’는 결국 ‘어떻게 살 것인가’와 같은 질문이라고 말한다. 그리고 “그 질문에 충분히 답하지 못한 채 기술을 먼저 손에 쥐는 사회는 언제나 가장 힘없는 이들에게 그 값을 치르게 해왔다”고 경고한다. “조력 임종이 고통의 회피를 위한 기술로만 소비되거나 취약한 삶을 조용히 밀어내는 구조로 굳어진다면 존엄한 죽음을 향해 나아가는 것이 아니라 존엄한 삶을 포기하는 방향으로 걸어가는 셈이다.”맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지