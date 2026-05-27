‘학원비 보조’ ‘교통비 무료’ 내건 교육감들… 교육예산 남아도나
10만원 학생수당·400만원 펀드
교육감 선거 현금 지원 공약 난무
재원으로 모두 교육교부금 제시
6·3 교육감 선거에 나선 후보들이 ‘현금 살포성’ 공약을 남발해 초·중등 교육 예산 축소 논의에 기름을 부었다는 지적이 나온다. 후보들은 당선 시 학생 1인당 100만원씩 나눠 준다거나 매달 사교육비 수십만원을 지급하는 식의 공약을 경쟁적으로 내걸고 있다. 교육청 살림을 해본 현직 교육감 후보들조차 예외가 아니어서 ‘교육 예산이 남아돈다’는 비판이 쏟아지고 있다. 교육 자치 보장을 위한 교육감 직선제가 오히려 교육계의 입지를 좁히고 있다는 지적도 제기된다.
‘머니 게임’ 전락한 선거
27일 교육계에 따르면 교육감 후보들의 현금 지원성 공약은 지역화폐·바우처 지원 방식, 펀드 적립형, 교통비 지원 등으로 분류된다. 저마다 교육 격차 해소를 명분으로 내세우지만 교육적 효과를 검증하기 어려운 시혜성 정책들이다.
최광익(강원) 후보는 매달 20만원씩 사교육비를 보조해주는 공약을 내놨다. 격차 해소 차원이지만 공교육에 쓸 예산이 사교육으로 유입된다는 지적을 받고 있다. 송영기(경남) 후보는 중·고교생에게 매달 10만원씩 바우처를 지급하는 ‘학생교육기본수당’, 이정선(전남광주) 후보는 초·중·고교 학생에게 매달 10만원씩 주는 기본교육수당을 약속했다.
오석진(대전) 후보는 대전교육카드를 발급해 매달 30만원씩 주되 새 학기를 준비하는 1, 2월과 7, 8월은 50만원으로 확대한다는 구상이다. 구광렬(울산) 후보는 고3에게 100만원의 지역화폐, 임태희(경기) 후보는 고3에게 자동차 운전면허 취득 비용 30만원, 류수노(서울) 후보는 청소년 1인당 100만원의 교육화폐 지급을 제시했다.
학생용 펀드 조성 공약도 적지 않다. 이남호(전북) 후보는 초1~고3 12년 동안 교육 예산을 투입해 5000만원 규모의 ‘우리아이 자립펀드’를 조성해주기로 했다. 안민석(경기) 후보의 공약은 ‘씨앗 교육펀드’다. 중1 때 학생 1인당 100만원을 주고 6년 동안 펀드로 관리해 고교 졸업 시 지급한다는 구상이다. 한만중(서울) 후보는 서울교육청과 서울시가 중1부터 6년 동안 적립해 최대 400만원을 고교 졸업 때 돌려주겠다고 약속했다.
무상 교통비 공약도 후보들이 경쟁적으로 발표하고 있다. 임병구(인천), 진동규(대전), 정근식·김영배·홍제남(서울) 후보 등은 청소년 대중교통 무료화를 약속했고, 안민석(경기) 후보는 ‘버스비 0원’, 권순기(경남) 후보는 등하교 버스비 100원을 공약했다.
공약 경쟁이 교부금 개편 명분 키워
후보들은 공약 이행을 위한 ‘재원조달방안’으로 지방교육재정교부금(교육교부금)을 제시하고 있다. 교육청은 일반 지방자치단체와 달리 수익사업이 거의 없다. 예산 대부분을 내국세의 20.79%로 구성되는 교육교부금으로 충당한다. 국내에서 세금을 100원 걷으면 20.79원을 자동으로 교육청 예산으로 넘기는 구조다.
교육부와 예산 당국은 교육교부금을 두고 팽팽한 힘겨루기를 해왔다. 예산 당국은 학생이 줄어들고 노령화가 급속도로 진행되고 있어 경직적인 교육교부금 제도를 개편해야 한다는 입장이다. 교부율을 낮추거나 고등교육이나 평생교육 등으로 사용처를 확대하는 방식으로 개편이 불가피하다는 것이다.
이에 교육부는 학생 수가 줄어도 학급 수는 크게 줄어들지 않고 있으며, 신도시 지역 과밀학급 문제는 여전하다는 입장으로 맞서 왔다. 과거와 달리 이주배경 학생이 증가하고, 장애학생 유형이 다양해지며, 공교육이 수행하는 서비스도 많아지고 있어 재정을 줄이기 어렵다고 선을 그어 왔다.
관가에서는 6·3 지방선거 뒤 교육교부금 개편 논의가 본격화될 것으로로 내다본다. 반도체 산업 호황으로 내국세가 많이 걷히면서 내년 교육교부금이 폭증하기 때문이다. 여기에 선심성 공약이 난무한 교육감 선거도 한몫했다는 평가다. 교육계 반발을 의식해 교부율을 낮추지는 않더라도 ‘서울대 10개 만들기’ 같은 고등교육 예산이나 평생교육 등으로 사용처를 다변화하는 방식으로 교육청 예산을 손볼 것이란 전망이다.
한 교육계 관계자는 “브레이크 없이 선심성 공약 경쟁을 벌여 예산 당국에 교육교부금 개편의 명분을 줬다”며 “교육부도 이번에는 방어하기 어려운 처지로 몰렸다. 교육계 스스로 발등을 찍은 셈”이라고 말했다.
이도경 교육전문기자 yido@kmib.co.kr
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