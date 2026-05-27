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박근혜, 부울경 강행군… 韓 “이길 후보 나뿐”

입력:2026-05-27 18:51
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부산·울산·진주 돌며 선거지원
김종인 “선거 여왕은 옛날 얘기”

박근혜 전 대통령이 27일 경남 진주시 진주중앙시장을 찾아 시민과 악수한 뒤 손이 아픈 듯 인상을 쓰고 있다. 박 전 대통령은 6·3 지방선거에 나선 국민의힘 후보 지지를 위해 진주를 방문했다. 연합뉴스

박근혜 전 대통령이 대구·충청에 이어 부울경(부산·울산·경남)을 찾아 국민의힘 지원 사격에 나섰다. 보수 후보 단일화가 거론되는 지역에서 국민의힘에 힘을 실어주며 지지층 결집을 기대하는 분위기지만 선거 판세를 쉽게 바꾸기는 어려울 것이란 관측도 적지 않다.

박 전 대통령은 27일 부산 기장시장과 경남 진주 중앙시장, 울산 신정시장을 잇달아 찾아 국민의힘 후보와 함께 유세를 펼쳤다. 부산을 방문한 박 전 대통령은 박형준 부산시장 후보에 대해 “부산의 발전을 위해 계속해서 많은 일을 해줄 것으로 믿고 있다”고 치켜세웠다. 박민식 부산 북갑 국회의원 후보의 경우 “사연이 많은 분”이라고 소개하며 “봉사할 기회를 주면 박민식도 이 나라를 잘 지켜나갈 것”이라고 강조했다. 울산에서는 김두겸 울산시장·김태규 남구갑 후보를, 진주에서는 박완수 경남지사·한경호 진주시장 후보에 대한 시민 지지를 호소했다. 유세 현장에는 시민들이 운집해 ‘박근혜! 대통령!’을 수차례 연호했고, 박 전 대통령은 일일이 손뼉을 마주치며 인사를 나눴다.

국민의힘은 박 전 대통령의 지원으로 부산 북갑과 울산시장 등 범보수 단일화 요구가 큰 지역에서 자당 후보에게 힘이 실릴 것으로 기대하고 있다. 두 지역 모두 무소속 후보의 선전으로 단일화에 난항을 겪고 있다. 박민식 후보는 “더불어민주당을 견제할 수 있는 유일한 원내 야당은 국민의힘뿐이고 국민의힘 후보는 박민식”이라며 “무소속을 뽑으면 이재명정부의 폭주만 도와주는 꼴”이라고 강조했다. 박 전 대통령 방문 현장에선 ‘한동훈 배신자’를 외치는 시민도 있었다.


한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 후보는 국민의힘 표심 결집을 의식한 듯 박 전 대통령의 부산 지원 유세에 “존중한다. 그동안의 삶도 존경한다”고 평가했다. 다만 박 후보와의 단일화에 관해선 “이길 수 있는 보수 후보는 한동훈뿐”이라며 “정치공학적 단일화는 이미 끝났다”고 선을 그었다.

박 전 대통령의 행보가 선거에 끼칠 영향력을 두고는 당내 평가가 엇갈린다. 다만 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 CBS라디오에 출연해 “박 전 대통령이 ‘보수의 구심점’이 되는 건 불가능하다”며 “‘선거의 여왕’은 2011년 이전 상황에서 나온 얘기”라고 말했다. 부산 북갑에 대해서도 “국민의힘 후보가 단일화를 거부하기 때문에 결국은 유권자가 투표로 단일화를 시켜줄 수밖에 없다”며 한 후보로 표심이 쏠릴 것으로 분석했다.

박준상 기자 junwith@kmib.co.kr


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