SK하이닉스, 시총 1조달러 클럽 진입… 코스피 또 신세계
장중 8400 터치 이후 8228 마감
급등 출발에 매수 사이드카 발동
삼전닉스 레버리지 첫날 불기둥
코스피가 27일에도 사상 최고치를 경신했다. SK하이닉스 시가총액은 같은 날 처음으로 1조 달러를 돌파했다. 한국에서는 삼성전자에 이어 두 번째, 아시아에서는 대만 TSMC·삼성전자에 이어 세 번째다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전날보다 181.19포인트(2.25%) 상승한 8228.70에 장을 마감했다. 코스피는 전장보다 194.61포인트(2.42%) 오른 8242.12로 출발해 장중 8457.09까지 치솟았다. 코스피가 장중 8400을 넘긴 것은 처음이다. 이런 급등세에 오전 9시6분에는 코스피에 매수 사이드카(프로그램 매수 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다.
이날 코스피에서는 개인 투자자가 4034억원, 기관 투자자가 1896억원을 순매수했다. 외국인은 이날까지 14거래일째 매도를 이어갔다. 오전까지는 순매수였으나 장 막판 순매도로 전환해 4597억원어치를 쏟아냈다.
코스피 급등의 주인공은 SK하이닉스다. 이날 하루에만 19만1000원(9.31%) 상승해 224만3000원에 장을 마쳤다. 이에 따라 SK하이닉스의 시가총액은 1598조5914억원까지 불어났다. 오후 4시54분 기준 원·달러 환율(1501.7원) 적용 시 약 1조645억 달러에 해당한다. 삼성전자가 지난 6일 시총 1조 달러를 처음 넘겼고, SK하이닉스가 3주 만에 뒤를 이었다. SK하이닉스의 세계 주요 기업 시총 순위는 12위다. 전날보다 한 계단 올라갔다.
미국 메모리반도체 기업 마이크론테크놀로지 주가가 간밤 뉴욕 증시에서 19.3% 폭등한 점이 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다. 스위스계 투자은행(IB) UBS는 전날 마이크론의 목표 주가를 535달러에서 1625달러로 3배 이상 끌어올렸다.
SK하이닉스 주가 흐름을 2배로 추종하는 레버리지 상품도 상장 첫날인 이날 장 초반 불을 뿜었다. 코덱스(KODEX) SK하이닉스단일종목레버리지 상장지수펀드(ETF)는 기준가보다 18.44% 상승한 2만7775원에 거래를 마쳤다. 일부 운용사 상품은 오전 한때 60% 선까지 급등하기도 했다. 한국 증시의 가격 제한폭은 위아래로 30%지만 레버리지 ETF는 수익률을 2배로 추종하므로 60%까지 오르내릴 수 있다.
김준영 iM증권 주식전략담당 연구원은 “SK하이닉스 쏠림이 강해 위험해 보이는 측면이 있다”면서도 “마이크론 등 경쟁사에 비해 몸값이 아직 저렴하고 이익이 뒷받침되는 상황이라 가격 상승세는 당분간 이어질 것 같다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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