“부실한 법안 설계” 국회서 막힌 금융 입법
李 공약 ‘서민안정기금법’ 공회전
‘보이스피싱 배상법’도 소위 계류
금융위, 실무진 동원 야당 설득전
이재명 대통령의 대선 공약이거나 정부의 핵심 입법 과제로 꼽히는 법안들이 국회 문턱을 넘는 데 애를 먹고 있다. 야권이 “법안 설계 절차가 부실했다”고 반발하면서다. 금융위원회는 실무진을 총동원해 야당 설득전을 펼치고 있다.
27일 정치권에 따르면 정부와 여권이 힘줘 추진 중인 3건의 금융 관련 법안 중 올해 상반기까지 국회 본회의를 통과한 법안은 1건에 불과하다. 이 대통령의 대선 공약인 ‘배드뱅크’ 새도약기금을 운용하기 위해 필요한 신용정보법 개정안만이 최근 국회 본회의를 통과했다.
정부는 지난해 이 법안이 처리되길 희망했으나, 야권은 “개인정보 침해에 해당할 수 있다”며 거세게 반발했다. 이 법안은 정부가 새도약기금을 통해 부실채권을 일괄 매입하고, 채무자의 상환능력을 심사하는 과정에서 개별 차주의 동의 없이 금융정보를 수집할 수 있도록 한다. 법안 통과가 지연되면서 새도약기금은 빚 탕감을 시작하지 못하고 사실상 불법 추심 행위를 멈춰주는 역할만 했다.
서민금융안정기금 설치법 역시 이 대통령의 대선 공약이다. 이 법안은 정무위원회 법안심사1소위원회에 안건으로 올랐지만, 제대로 된 논의 절차에 들어갔다고 보기 어렵다. 안건 상정에서부터 여야의 의견이 극명하게 갈렸기 때문이다.
법안의 핵심은 서민금융진흥원(서금원)에 상설 기금을 만들어 햇살론 등 정책서민금융 재원을 안정적으로 운용하겠다는 것이다. 문제는 이 재원을 금융권으로부터 조달받아야 한다는 점이다. 금융권은 연간 6000억원이 넘는 돈을 서금원에 내야 한다. 민간 부담이 지나치게 크다는 이유로 야권과 함께 금융권의 저항도 만만치 않은 상황이다.
이른바 ‘보이스피싱 무과실 배상법’도 법안소위에서 계류 중이다. 여권은 보이스피싱 범죄의 책임을 금융권이 함께 부담하게 하는 방식의 입법을 추진하고 있다. 금융회사의 과실 여부와 상관없이 보이스피싱 피해자에게 금융권이 피해액을 배상해야 한다는 것이다. 은행권은 “범죄의 책임을 금융권으로 돌려서는 안 된다”는 취지의 의견서를 국회에 전달하기도 했다. 야권 역시 이런 주장에 힘을 실어주는 분위기다.
정부와 여당은 민생 지원 사업이 신속하게 진행돼야 한다고 강조하고 있다. 금융위의 법안 담당 실무진은 최근 야당 의원실을 방문해 입법의 당위를 적극적으로 설명하고 있는 것으로 전해졌다. 여권 관계자는 “야당의 정치적 셈법 속에 처리가 시급한 법안이 통과가 안 되고 있다”고 비판했다.
야권은 ‘서민 보호’ 기조 자체를 반대하는 것은 아니라는 입장이다. 비용 부담을 특정 주체에 넘기거나, 책임 구도를 편향된 방식으로 설계하는 일이 문제라는 것이다. 야권 관계자는 “국회 후반기 원 구성에서 여당 의원이 정무위원장을 맡게 되면 ‘법안 밀어붙이기’가 심화할 수 있다”며 “법안 처리 이전에 법안이 올바르게 설계됐는지를 따져보는 것이 우선”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
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