“지역사회·협력업체에 5조원 지원”… 파업 넘어선 삼성, 동반성장 표명
사장단, 기금 조성·투자 계획 밝혀 ‘성과급 잔치’ 비판에 상생협력 강조
삼성전자가 앞으로 5년간 총 5조원 규모의 상생 자금을 조성해 중소 협력사 지원과 미래 인재 육성 등에 투자하겠다고 밝혔다. 삼성전자 노조의 수억원대 성과급 논쟁을 계기로 반도체 초호황에서 발생하는 천문학적 이익의 분배 문제가 이슈로 떠오르자 사회적 책임 의지를 다시 강조하고 나선 것이다.
삼성전자는 27일 임금 협상 최종 타결 직후 사장단 명의 메시지를 내고 대규모 사회공헌 방안을 발표했다. 내용은 크게 ‘건전한 산업 생태계 조성’과 ‘미래 인재 육성’으로 나뉜다. 삼성전자는 우선 상생 차원에서 2·3차 중심의 중소 협력사 지원과 산업재해기금 조성 등을 추진한다. 지역사회 공헌 부문으로는 인공지능(AI) 인재 육성을 위한 산학 협력과 취약계층·영세자영업자를 위한 포용적 금융 확대, 청소년 교육 등이 제시됐다.
앞서 노사 잠정합의안에도 ‘협력업체 동반 성장과 지역사회 공헌, 산업 안전 등을 위한 재원 조성 및 운영 계획을 발표한다’는 조항이 담겼는데, 이 계획을 보다 구체화한 것이다.
사장단은 “노조를 포함한 임직원들도 이런 결정에 적극 동참하기로 했다”며 “삼성의 성장과 성과가 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 일(노사 협상)을 계기로 ‘사업보국’과 ‘인재제일’이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다”며 “삼성이 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해야 할지 보다 근본적인 고민을 해 나가겠다”고 말했다.
삼성전자의 노사 갈등은 일단 봉합됐지만 성과급 갈등이 촉발한 소득 양극화와 이익 배분 형평성을 둘러싼 사회적 논의는 지속되고 있다. 특히 역대급 실적이 삼성전자 임직원들의 성과뿐 아니라 2만개가 넘는 협력업체, 지역사회 및 정책적 지원과도 무관하지 않다는 목소리가 힘을 받고 있다.
삼성전자 사장단도 “끊임없는 기술 혁신과 과감한 투자로 미래를 대비해 우리나라 경제의 흔들림 없는 버팀목이 되도록 하겠다”며 “그동안 걱정과 심려를 끼쳐드린 점, 다시 한번 사과드린다”고 고개를 숙였다.
이주은 기자 juny@kmib.co.kr
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