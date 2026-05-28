MOU 협상서도 오락가락하는 ‘트럼프 말’… “현실과 큰 괴리”
“조만간 발표” → “서두르지 말라” 뒤집어
“시장 안정, 정치 압박 완화 목적”
이란 “휴전 위반” 반발 속 협상 지속
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 종전을 위한 양해각서(MOU) 초안을 논의 중인 최근 상황을 포함해 이란 전쟁 이후 현실과 괴리가 큰 소셜미디어 게시물로 혼란을 키우고 있다는 비판이 잇따라 제기됐다.
미국 NBC방송은 26일(현지시간) “백악관 참모들이 메모리얼데이(25일)를 포함한 연휴 기간 이란과의 평화 협정을 성사시키기 위해 막후에서 분주히 움직이는 동안 트럼프 대통령의 소셜미디어 게시물은 혼란만 불러왔다”며 “이 기간 그의 게시물은 불과 24시간도 채 지나지 않아 번복되기도 했다”고 전했다.
실제로 트럼프 대통령은 사흘간의 연휴가 시작된 지난 23일 사우디아라비아·파키스탄 등 걸프국 및 중재국 지도자 10명과 통화를 마친 뒤 트루스소셜에 “협정이 대체로 완료됐다. 조만간 발표될 것”이라고 적었다. 하지만 같은 날 MOU는 체결되지 않았고, 트럼프 대통령은 이튿날 오전 트루스소셜에 “나는 시간이 우리 편이니 합의를 서두르지 말라고 대표단에 지시했다”며 말을 뒤집었다.
지난 25일에는 버지니아주 알링턴 국립묘지에서 열린 메모리얼데이 기념식 연설에서 “이란은 절대로 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 단언했지만 같은 날 트루스소셜에선 이란에서 고농축 우라늄 비축분을 폐기하도록 허용할 가능성을 시사하며 다소 유화적인 태도를 보였다.
뉴욕타임스(NYT)도 이날 “지난 수주간 트럼프 대통령의 말은 오락가락했다. 대(對)이란 협상과 공습, 호르무즈 해협 봉쇄에 대한 발언이 하루에 쏟아져 나오기도 했다”며 “트럼프 대통령의 말과 현실은 종종 큰 괴리를 나타냈다. 이는 (주식·채권 등) 시장을 안정시키고 정치적 압박을 완화하려는 의도가 아니냐는 비판을 불러왔다”고 지적했다.
미국과 이란이 MOU 초안에서 세부적인 문구를 조율하며 물밑 대화를 이어가는 이날도 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 ‘이란의 항복’을 운운하며 강경 발언을 쏟아냈다. 그는 “이란군이 두 손을 들고 백기를 흔들며 ‘항복한다’고 외치고, 이란 지도부 전원이 ‘항복 문서’에 서명해도 가짜뉴스 매체들의 머리기사에는 ‘이란의 압승’이라는 말이 채워질 것”이라고 쏘아붙였다.
이란도 강경파와 협상파의 기조가 엇갈리고 있지만 카타르 등 중재국을 통한 미국과의 간접 대화의 끈을 이어가고 있다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 이날 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕과의 통화에서 “전쟁과 역내 긴장을 종식하기 위한 ‘품위 있는 틀’을 마련할 준비가 됐다”며 “이제 상대방(미국)이 의지를 보여줄 차례”라고 말했다고 국영 IRNA통신이 전했다. 다만 이란 외무부는 자국 남부를 타격한 미군의 전날 공습에 대해 “휴전 합의를 심대하게 위반했다”고 규탄하며 “이란은 어떤 침략에도 좌시하지 않을 것”이라고 경고했다.
일각에서는 미국과 이란이 MOU를 체결해도 미봉책이 될 것이란 우려도 나온다. 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방을 우선 선언한 뒤 핵 협상 등 주요 쟁점을 이후의 60일로 미루는 ‘다단계식 협상’으로는 가자지구 사례처럼 실질적인 성과를 내지 못할 수 있다는 지적이다. 미국 싱크탱크 이스라엘정책포럼의 마이클 코플로 최고정책책임자는 NYT에 “복잡한 협상에서 단계적 접근 방식은 도움이 될 수 있지만 트럼프 대통령은 (MOU를) 핵심 쟁점에 대한 해결 없이 승리만을 주장하는 수단으로 삼을 수 있다”고 내다봤다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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