“나무호 타격 비행체, 이란 누르 대함미사일 추정”
정부, 합동 기술 분석 결과 발표
공격 주체, 물증은 이란 가리켜
정부가 합동 기술 분석을 통해 한국 선박 나무호를 타격한 비행체가 ‘대함미사일’이라고 잠정 결론 내렸다. 일각에선 드론 공격 가능성이 유력하게 거론됐지만, 수거된 비행체 잔해 2기를 정밀 분석한 결과 이란산 대함미사일 ‘누르(Noor)’ 계열과 상당한 유사성이 확인됐다.
박윤주 외교부 1차관은 27일 브리핑에서 “엔진은 이란산 터보제트 엔진과 유사했고 부품에서 이란의 제조사 각인으로 추정되는 것이 확인됐다”고 밝혔다. 이어 “기체 잔해물이 하늘색으로 도색돼 있는데 이는 이란산 대함미사일 누르 계열의 도장 및 색상과 같다”며 “탄두 형태는 다소 온전한 상태인 불발탄으로 추정됐으며 이란 대함미사일 누르 또는 카데르의 탄두 형상과 유사하다”고 설명했다. 그러면서 “전자기판 잔해물은 약 20~30년 전 생산된 것으로 추정된다. 생산연도 고려 시 구형의 누르 미사일일 가능성이 높은 것으로 판단된다”고 덧붙였다.
이란의 누르는 중국제 C-802를 기반으로 자체 개량한 중거리 대함 순항미사일이다. 군함과 상선 공격을 목적으로 개발됐다. 해수면에 바짝 붙어 초저고도로 비행하는 ‘시 스키밍(sea-skimming)’ 방식으로 레이더 탐지를 회피하는 것이 특징이다. 1990년대 후반부터 실전 배치된 것으로 알려졌으며, 고속정과 함정 등 다양한 플랫폼에서 운용할 수 있다. 비교적 운용 난도가 낮아 예멘 후티 반군과 레바논 헤즈볼라 등 친이란 무장세력들이 꾸준히 사용해 왔다. 사거리는 개량형 기준 200㎞ 안팎이며, 수백㎏ 규모의 탄두를 탑재할 수 있어 상선이나 중소형 함정에는 치명적인 위협이 될 수 있다.
정부는 공격 주체를 특정하지 않았지만 확보된 물증이 이란을 가리키고 있다고 밝혔다. 이번 공격이 의도된 정밀 타격인지, 항로 오인이나 통제 이탈에 따른 우발적 공격인지에 대해선 명확한 판단을 유보했다. 박 차관은 “그쪽에서 인정하지 않는 한 고의성 자체를 파악한다는 것이 굉장히 어렵다”며 “입증하기가 매우 어려운 게 사실”이라고 답했다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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