“실거주 아니면 혜택 없다”… ‘상생임대인 제도’ 폐지 기로
[이슈 분석]
7월 세제개편안에 포함 가능성
“5% 이하 임대료” 유인 약화 우려
“주거 이동 막히면 시장 전체 경직”
정부가 주택 정책의 패러다임을 ‘실거주 중심’으로 전환하면서 그동안 민간 임대인에게 주어졌던 세제 혜택이 대폭 손질될 수 있다는 전망이 나온다. 이재명 대통령은 이미 비거주 1주택자에 대한 장기보유특별공제(장특공제) 폐지 방침을 공식화했다. 세제개편안은 오는 7월 발표 예정이다. 세제개편이 매물 확대를 위한 핵심 수단으로 떠오른 가운데 임대차 시장에 미칠 충격을 줄이기 위한 당국의 고심도 깊어지고 있다.
장특공제와 함께 최우선 개편 대상으로는 올해 말 종료를 앞둔 ‘상생임대주택(상생임대인)’ 제도가 꼽힌다. 상생임대인 제도는 신규나 갱신 계약을 맺을 때 기존 임대료 대비 5% 이하로 올린 임대인에게 2년 실거주 요건을 면제해 양도세 혜택을 주는 제도다. 문재인정부 시기인 2021년 도입됐고, 윤석열정부 시기인 2024년 세제개편에서도 올해 12월 31일까지 2년 더 연장했다. “임대료 안정에 기여한다”는 게 이유다.
제도 도입 배경에는 당시 전·월세 대란 우려가 있었다. 임대료 인상을 억제하기 위해 세제 혜택을 주는 제도를 만들게 됐다. 조건은 있다. 주택임대차보호법(계약갱신청구권)상 5% 인상 규제는 세입자가 바뀌면 적용되지 않지만, 상생임대인은 신규 세입자의 경우도 5% 이하로 임대료를 올리면 양도세 혜택을 받는다. 1년 시행 후 일몰 예정이었으나 ‘임대차 2법’ 시행 2년차와 맞물려 기간이 연장됐다. 임차인이 최대 4년 치 인상분을 한꺼번에 적용받을 우려가 커지자 2022년에서 2024년, 다시 올해 말까지 일몰 시점이 늦춰졌다.
그러나 이재명정부에서 ‘비거주 주택에 대한 세제 혜택 축소’를 강화하면서 ‘임대료 안정’이란 기존 정책 취지와 충돌하는 상황이 됐다. 정부 안에서도 고심이 이어지고 있다. 당초 예정대로 상생임대인 제도가 연말에 종료될 경우, 서울 외에도 지방의 ‘임대료 인상률 5% 이하’ 매물에 영향을 미칠 수 있다.
혜택이 사라지면 부산 대구 등 12억원 초과 주택이 있는 지역에선 양도세 혜택을 위해 임대료를 5% 이하로 낮출 동기가 떨어진다. 현재는 2년 실거주 의무가 있는 조정대상지역 내 주택 취득자는 이 제도를 이용하면 양도세 비과세 혜택이 적용된다. 조정대상지역이 아니라도 1세대 1주택자의 장특공제 혜택을 위한 2년 실거주 요건이 면제된다. 거래가격이 12억원을 넘는 고가주택을 매도할 때 최대 80%(보유 40%+거주 40%)까지 장특공제를 받을 수 있다. 재정경제부 관계자는 27일 “실거주 위주의 정책 방향과 임대차 시장에 미치는 효과 등을 종합적으로 고려해 검토하고 있다”고 말했다.
비거주 1주택자에 대한 장특공제 축소 규모와 시기도 관건이다. 이 대통령은 보유 기간에 따른 최대 40% 공제 부분 폐지를 시사하며 “6개월간은 시행 유예, 다음 6개월간은 절반 폐지, 1년 후 전부 폐지”하는 방안을 제시했다. 직장 등 불가피한 사정은 예외로 해도 비거주 공제는 대폭 손질이 이뤄질 것이란 관측이다. 재경부 관계자는 “점진적 축소 여부 등 세부 항목별로 신중히 살펴보고 있다”고 말했다.
정부의 ‘비거주 매물 유도’ 및 ‘실거주 우대’ 정책에 대한 시장과 학계의 우려도 이어진다. 이창무 한양대 도시공학과 교수는 “주택 시장의 바람직한 방향은 주거 이동과 소비가 원활하게 이뤄지는 것”이라며 “전·월세 흐름이 어느 부분에서 사라지면 연결고리로 이어진 다른 주거 이동도 도미노처럼 막힐 수밖에 없다”고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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