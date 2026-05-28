자립준비청년 ‘희망디딤돌’ 놓고, 中企 ‘스마트공장’ 성장엔진 돕고
삼성전자
삼성전자는 자립준비청년 지원과 중소기업 경쟁력 강화를 축으로 한 사회공헌 활동을 전개하며 1등 기업으로서의 사회적 책임 경영을 강화하고 있다.
홀로서기에 나서는 자립준비청년들을 지원하는 ‘삼성희망디딤돌’은 2013년 ‘삼성 신경영’ 선언 20주년을 계기로 삼성전자 임직원들의 기부와 아이디어로 시작한 대표적 사회공헌(CSR) 프로그램이다.
자립준비청년 주거 안정을 지원하는 ‘희망디딤돌센터’는 2015년 임직원 기부금 250억원으로 출발했다. 이후 2019년 회사가 250억원을 추가로 투입하며 사업을 확대했다. 현재 전국 13개 지역에 16개 센터를 구축, 주거 제공과 함께 자립 교육을 병행하며 청년들의 든든한 울타리 역할을 하고 있다.
삼성전자는 나아가 2023년 ‘희망디딤돌 2.0’을 출범하며 지원 범위를 경제적인 자립 지원으로 확대했다. 이 프로그램은 취업 및 커리어 교육 중심으로 운영되는데, 보호시설 퇴소 청년이라면 누구나 참여할 수 있다. 전자·IT 제조, 소프트웨어 개발, 선박 제조, 제과·제빵 등 8개 과정이 개설돼 있으며 교육생에겐 숙식도 제공된다. 지난 3년간 241명이 교육에 참여했고, 수료자 중 52%가 취업에 성공했다.
정서적인 지원도 제공하고 있다. 삼성전자 임직원이 멘토로서 자립준비청년에게 여러 조언을 하는 ‘디딤돌가족’ 캠페인이 대표적이다. 2022년 삼성전자 임직원 30명으로 시작한 캠페인은 삼성 전 관계사로 참여가 확대하면서 현재 총 270쌍의 가족이 멘토링으로 인연을 이어가고 있다. 누적 멘토링 1600여회를 기록했는데, 참여 청년 만족도는 95%를 넘는다.
아울러 예비 자립준비청년을 대상으로 한 ‘진로코칭 캠프’도 도입하며 보호 종료 이전 단계부터의 자립 준비 지원에도 나섰다.
삼성희망디딤돌 사업 자문 위원인 김성경 전 한국성서대 사회복지학과 교수는 “희망디딤돌 사업은 자립준비청년 보호 단계부터, 보호종료 단계, 청년으로 자립하는 과정을 모두 지원하는 획기적인 사업”이라고 평가했다.
삼성전자는 중소기업 경쟁력 강화를 위한 ‘스마트공장’ 사업도 벌이고 있다. 2015년 시작된 이 사업은 자동화 중심의 1.0, 종합 지원형 2.0을 거쳐 2023년부터 데이터 기반 ‘스마트공장 3.0’으로 고도화됐다. 인공지능(AI)과 데이터 분석을 활용해 설비 이상을 예측하고 공정을 최적화하는 게 핵심이다. 이렇게 지난 10년간 전국 3600개 중소기업의 스마트공장 구축을 지원했다.
현장에 투입된 전문위원 160여명은 맞춤형 솔루션을 제안하고, 공정 개선과 품질 관리 문제 등을 해결하는 데 도움을 주고 있다. 그 결과 스마트공장 도입 기업은 매출 23.7%, 고용 26% 증가 효과를 거둔 것으로 나타났다.
이 사업은 지역 균형 발전에도 기여하고 있다. 삼성전자는 각 지자체와 협력해 지방 기업을 우선 지원하고 있으며, 일부 지역에서는 ‘자생적 스마트공장 생태계’가 구축되는 성과도 나타나고 있다.
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