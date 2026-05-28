“세계 최고 향해… 같이 나누고 함께 성장합니다”

협력사와 동반 성장 노력

취약계층 위한 나눔 활동

건강한 산업 생태계 구축

지속가능한 성장을 위한

필수요건으로 인식 확산

게티이미지뱅크

국내 주요 기업들은 협력사와의 동반 성장, 지역 취약계층을 위한 나눔 활동을 다각도로 펼치고 있다. 공급망 전체의 기초체력을 끌어올리고 소비자와의 접점을 넓히는 것이 기업의 지속가능한 성장을 위한 필수 요건이라는 인식이 확산된 결과다. 기업들은 나눔을 실천함으로써 우리 사회 곳곳에 상생의 씨앗을 뿌리고 있다.



삼성전자는 ‘같이 나누고 함께 성장하는 것이 세계 최고를 향한 길’이라는 경영 철학에 따라 산업 생태계를 건강하게 만들기 위한 스마트공장 구축 지원사업을 진행 중이다. 국내외 제조현장에서 수십년간 쌓은 노하우와 성공경험을 공유해 중소기업 스스로 경쟁력을 높일 수 있도록 돕는 것이다. 중소기업 제조 현장을 지능형 공장으로 고도화하는 삼성전자의 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 통해 최근 3년간 600개 중소기업이 혜택을 봤다.



2013년 ‘삼성 신경영’ 선언 20주년을 맞아 임직원들의 기부로 시작된 ‘삼성희망디딤돌’은 자립준비청년들의 주거안정과 취업을 지원하는 대표적인 사회공헌 활동으로 자리 잡았다.



LG는 AI·바이오·클린테크 등 3개 영역을 미래 사업으로 지목하고 각 분야에서 성과를 내고 있다. LG 주요 계열사들은 정부가 지정한 녹색경제활동 ‘K-택소노미’ 기준에 부합하는 사업을 펼치면서 동시에 수익도 거두는 경험을 축적하는 중이다. LG는 향후 기후 위험이 사업에 미치는 영향을 분석해 관련 전략을 지속적으로 전개한다는 방침이다.



포스코는 중소벤처기업부와 함께 진행 중인 ‘대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업’을 통해 2019년부터 지금까지 623건에 이르는 스마트공장 구축을 지원했다. 이 사업의 핵심은 25년 이상 경력과 노하우를 갖춘 포스코 사내 동반성장지원단이 스마트공장 구축 전 과정을 밀착 지원한다는 점이다.







기업의 상생활동은 임직원뿐 아니라 지역 주민의 참여로 보다 풍성해지고 있다.



현대모비스는 충북 미호강 정화활동 등 전국 사업장이 위치한 지역의 특성을 고려한 활동을 추진하며 스킨십을 넓히고 있다. 행사에 참여한 임직원 자녀에게는 생활안전 교육의 기회가 되고 지역 주민 입장에선 환경 개선을 체감하는 1석 2조의 효과가 있는 셈이다.



권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국내 주요 기업들은 협력사와의 동반 성장, 지역 취약계층을 위한 나눔 활동을 다각도로 펼치고 있다. 공급망 전체의 기초체력을 끌어올리고 소비자와의 접점을 넓히는 것이 기업의 지속가능한 성장을 위한 필수 요건이라는 인식이 확산된 결과다. 기업들은 나눔을 실천함으로써 우리 사회 곳곳에 상생의 씨앗을 뿌리고 있다.삼성전자는 ‘같이 나누고 함께 성장하는 것이 세계 최고를 향한 길’이라는 경영 철학에 따라 산업 생태계를 건강하게 만들기 위한 스마트공장 구축 지원사업을 진행 중이다. 국내외 제조현장에서 수십년간 쌓은 노하우와 성공경험을 공유해 중소기업 스스로 경쟁력을 높일 수 있도록 돕는 것이다. 중소기업 제조 현장을 지능형 공장으로 고도화하는 삼성전자의 ‘스마트공장 3.0’ 사업을 통해 최근 3년간 600개 중소기업이 혜택을 봤다.2013년 ‘삼성 신경영’ 선언 20주년을 맞아 임직원들의 기부로 시작된 ‘삼성희망디딤돌’은 자립준비청년들의 주거안정과 취업을 지원하는 대표적인 사회공헌 활동으로 자리 잡았다.LG는 AI·바이오·클린테크 등 3개 영역을 미래 사업으로 지목하고 각 분야에서 성과를 내고 있다. LG 주요 계열사들은 정부가 지정한 녹색경제활동 ‘K-택소노미’ 기준에 부합하는 사업을 펼치면서 동시에 수익도 거두는 경험을 축적하는 중이다. LG는 향후 기후 위험이 사업에 미치는 영향을 분석해 관련 전략을 지속적으로 전개한다는 방침이다.포스코는 중소벤처기업부와 함께 진행 중인 ‘대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업’을 통해 2019년부터 지금까지 623건에 이르는 스마트공장 구축을 지원했다. 이 사업의 핵심은 25년 이상 경력과 노하우를 갖춘 포스코 사내 동반성장지원단이 스마트공장 구축 전 과정을 밀착 지원한다는 점이다.효성은 취약계층 지원, 문화예술 후원, 호국보훈을 3대 축으로 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 2008년 사랑의헌혈 행사를 시작으로 2013년 저소득층 장애아동의 재활 치료비 지원 사업을 추가했고 2018년부터 베트남 아동의 교육과 위생환경을 개선하는 사업을 이어오고 있다.기업의 상생활동은 임직원뿐 아니라 지역 주민의 참여로 보다 풍성해지고 있다.현대모비스는 충북 미호강 정화활동 등 전국 사업장이 위치한 지역의 특성을 고려한 활동을 추진하며 스킨십을 넓히고 있다. 행사에 참여한 임직원 자녀에게는 생활안전 교육의 기회가 되고 지역 주민 입장에선 환경 개선을 체감하는 1석 2조의 효과가 있는 셈이다.권지혜 기자 jhk@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지