롯데손보 숨통 틔웠다… 경영개선안 조건부 승인
매각 불확실성 일부 해소 전망
“보험금 지급·영업 차질 없이 진행”
금융당국이 27일 롯데손해보험의 경영개선계획을 조건부 승인했다. 그동안 롯데손보는 자본 건전성 문제로 금융당국의 개선 요구를 받아왔고, 이 문제가 매각 작업에도 부담으로 작용해왔다. 이번 승인으로 경영 정상화의 길이 열리면서 롯데손보 매각에도 속도가 붙을 전망이다.
금융위원회는 이날 정례회의를 열고 롯데손보가 지난달 30일 제출한 경영개선계획에 대해 조건부 승인을 의결했다고 밝혔다. 금융위는 승인 조건에 대해 “자본적정성을 제고하기 위해 경영개선계획에 포함된 내용”이라고 설명했다. 다만 구체적인 내용은 경영·영업상 비밀을 포함할 수 있어 3년간 공개하지 않기로 했다.
롯데손보는 지난해 11월 적기시정조치 중 가장 낮은 단계인 ‘경영개선권고’를 받았다. 금융감독원 경영실태평가에서 자본적정성이 4등급(취약)으로 평가된 영향이다. 손보는 이후 경영개선계획을 제출했지만 구체성·실현 가능성 부족으로 승인받지 못했고, 금융당국은 조치를 한 단계 높여 ‘경영개선요구’를 내렸다. 손보 측은 이에 사업비 감축, 부실자산 처분, 조직 운영 개선, 자본 확충 등을 담은 보완 계획을 다시 제출했다. 합병, 금융지주 자회사 편입, 제3자 인수, 영업 양도 등 구조개편 방안도 계획에 포함됐다.
롯데손보는 앞으로 1년 6개월 동안 경영개선계획을 이행해야 한다. 금융위와 금감원은 매 분기 이행 실적을 점검하게 된다. 계획을 제대로 이행하지 못하면 금융당국은 승인을 취소하고 계획을 다시 제출하도록 요구할 수 있다.
금융당국은 보험계약자 보호에는 문제가 없다고 강조했다. 경영개선계획 이행 기간에도 보험료 납입, 보험금 청구와 지급, 퇴직연금 가입 등 영업은 정상적으로 이뤄진다. 롯데손보의 1분기 잠정 지급여력비율(K-ICS)도 164.4%로 100%를 웃돈다.
시장에서는 이번 결정으로 롯데손보 매각의 불확실성이 일부 줄었다는 평가가 나온다. 금융당국 관계자는 “적기시정조치의 최종 목표는 회사 정상화”라며 “경영개선계획 이행 여부를 지속 점검하겠다”고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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