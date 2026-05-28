‘우리도 삼전처럼’ 파업 불씨 확산… 카카오 2차 조정 결렬

성과급 배분 갈등 산업계 전반으로

카카오 창사 이래 첫 파업 가능성

현대차, 7차 교섭에도 입장차 여전

양대 노총 타워크레인노조 관계자들이 27일 청와대 앞에서 총파업 선포 기자회견을 하고 있다. 타워크레인노조 총파업은 2021년 이후 5년 만이다. 노조는 정부가 최근 삼성전자 파업 중재에 발 벗고 나선 점을 언급하며 다른 산업군의 요구는 외면한다고 주장했다. 연합뉴스

삼성전자 임금협상이 최종 타결됐지만 파업 불씨는 산업계 전반으로 확산되는 양상이다. 타워크레인 노동조합이 총파업을 선포한 데 이어 카카오와 현대자동차에도 전운이 드리우고 있다. 성과급 배분 갈등이 ‘노란봉투법’(개정 노동조합법 2·3조)과 맞물려 중소 협력업체 전반으로 확산할 가능성이 제기된다. 카카오 본사 노사는 27일 2차 조정에서 접점을 찾지 못하면서 창사 이래 첫 파업 가능성이 커진 모습이다.



양대 노총 타워크레인노조는 이날 총파업에 돌입한다고 선언했다. 타워크레인노조 총파업은 2021년 이후 5년 만이다. 노조는 앞서 사측에 임금총액 15% 인상과 법정 근로시간 준수를 요구했으나 중앙노동위원회 사후조정은 결렬됐다. 노조는 이번 총파업에서 정부를 상대로 표준시장단가 및 표준품셈 현실화, 발주자 직접지급제 확대 등 7대 요구안을 내놨다.



특히 노조는 정부가 최근 삼성전자 파업 중재에 발 벗고 나선 점을 언급하며 다른 산업군의 요구는 외면한다고 질타했다. 노조는 청와대 분수대 앞에서 진행한 파업 선포식에서 “고임금 노동자 파업에는 즉각 중재에 나서면서도 배고파서 못 살겠다고 외치는 타워크레인 노동자의 목소리에는 귀 기울이지 않는다”고 비판했다. 파업 참여 기사의 비율은 80% 이상인 것으로 알려졌다. 삼성전자 등 대규모 반도체 공장을 짓는 현장의 타격이 예상된다.



서승욱 카카오 노조 지회장이 27일 경기지방노동위원회에서 열린 카카오 노사 2차 조정회의에 들어가기에 앞서 취재진의 질문에 답하는 장면. 연합뉴스

불똥은 IT업계로도 튀고 있다. 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 이날 경기지방노동위원회에서 사측과 2차 조정 회의를 진행했지만 결렬됐다. 주요 계열사에 이어 카카오 본사 노조까지 합법적인 쟁의권을 확보하면서 창사 이래 첫 대규모 공동 파업 가능성이 커졌다.



다만 노조는 조합원 결집 절차 등을 거쳐 이르면 다음 달 단체행동 시점과 수위를 결정할 것으로 알려졌다. 실제 파업까지는 최소 열흘 이상 걸릴 거라는 관측도 나온다. 조합원 결집과 계열사별 상황 공유, 대외 홍보, 사측 대응 확인 등의 과정이 필요하기 때문이다. 파업이 현실화할 경우 카카오 창사 이래 첫 본사 파업이자 그룹사 차원의 첫 공동 파업이 이어질 전망이다.







업계는 파업이 현실화하더라도 카카오톡 등 핵심 서비스가 중단될 가능성은 작지만, 장기적인 AI 신사업 추진 과정에 부담이 커질 수 있다고 본다.



현대차 노사 역시 이날까지 7차 교섭을 벌였지만 입장차를 좁히지 못했다. 노조는 ‘지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급해 달라’는 요구를 앞세운다. 현대차의 지난해 순이익은 10조3648억원으로, 단순 계산해도 3조1000억원 수준이다. 사측은 주주 반발과 외부의 부정적 시선을 강하게 우려한다. 여기에 휴머노이드 ‘아틀라스’ 도입을 둘러싼 반발까지 불거지며 대립은 더욱 첨예해지고 있다.



성과급 논쟁의 불씨가 중소 협력업체 전반의 도미노식 ‘분배 요구’로 번질 조짐도 보인다. HD현대중공업 하청노조는 사측에 정규직과 동일한 수준의 성과급 지급을 요구한 상태다. 원청에 대한 하청 노조의 단체협상권을 보장한 노란봉투법이 지난 3월 시행되면서 나타난 변화다. 업계에서는 향후 조선·자동차·철강 등 다른 협력업체 노조까지 이런 움직임이 확산될 경우 원·하청 간 임금체계와 성과 배분 구조 전반이 흔들릴 수 있다고 우려한다. 삼성전자 사례가 다른 산업 전반의 기준처럼 받아들여질 경우 산업경쟁력에 악영향을 줄 수 있다는 것이다.



박장군 조효석 양윤선 기자 general@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 삼성전자 임금협상이 최종 타결됐지만 파업 불씨는 산업계 전반으로 확산되는 양상이다. 타워크레인 노동조합이 총파업을 선포한 데 이어 카카오와 현대자동차에도 전운이 드리우고 있다. 성과급 배분 갈등이 ‘노란봉투법’(개정 노동조합법 2·3조)과 맞물려 중소 협력업체 전반으로 확산할 가능성이 제기된다. 카카오 본사 노사는 27일 2차 조정에서 접점을 찾지 못하면서 창사 이래 첫 파업 가능성이 커진 모습이다.양대 노총 타워크레인노조는 이날 총파업에 돌입한다고 선언했다. 타워크레인노조 총파업은 2021년 이후 5년 만이다. 노조는 앞서 사측에 임금총액 15% 인상과 법정 근로시간 준수를 요구했으나 중앙노동위원회 사후조정은 결렬됐다. 노조는 이번 총파업에서 정부를 상대로 표준시장단가 및 표준품셈 현실화, 발주자 직접지급제 확대 등 7대 요구안을 내놨다.특히 노조는 정부가 최근 삼성전자 파업 중재에 발 벗고 나선 점을 언급하며 다른 산업군의 요구는 외면한다고 질타했다. 노조는 청와대 분수대 앞에서 진행한 파업 선포식에서 “고임금 노동자 파업에는 즉각 중재에 나서면서도 배고파서 못 살겠다고 외치는 타워크레인 노동자의 목소리에는 귀 기울이지 않는다”고 비판했다. 파업 참여 기사의 비율은 80% 이상인 것으로 알려졌다. 삼성전자 등 대규모 반도체 공장을 짓는 현장의 타격이 예상된다.불똥은 IT업계로도 튀고 있다. 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(카카오 노조)는 이날 경기지방노동위원회에서 사측과 2차 조정 회의를 진행했지만 결렬됐다. 주요 계열사에 이어 카카오 본사 노조까지 합법적인 쟁의권을 확보하면서 창사 이래 첫 대규모 공동 파업 가능성이 커졌다.다만 노조는 조합원 결집 절차 등을 거쳐 이르면 다음 달 단체행동 시점과 수위를 결정할 것으로 알려졌다. 실제 파업까지는 최소 열흘 이상 걸릴 거라는 관측도 나온다. 조합원 결집과 계열사별 상황 공유, 대외 홍보, 사측 대응 확인 등의 과정이 필요하기 때문이다. 파업이 현실화할 경우 카카오 창사 이래 첫 본사 파업이자 그룹사 차원의 첫 공동 파업이 이어질 전망이다.노사 갈등의 핵심은 ‘성과급’이었다. 노조는 지난해 회사 실적 개선에도 일반 직원 보상이 충분하지 않았다며 성과급 지급 기준과 양도제한조건부주식(RSU) 등 보상 체계의 제도화를 요구한 것으로 알려졌다. 반면 사측은 노조에 복수의 보상안을 제시했지만 성과급과 RSU 제도화를 둘러싼 견해차만 확인한 것으로 전해졌다.업계는 파업이 현실화하더라도 카카오톡 등 핵심 서비스가 중단될 가능성은 작지만, 장기적인 AI 신사업 추진 과정에 부담이 커질 수 있다고 본다.현대차 노사 역시 이날까지 7차 교섭을 벌였지만 입장차를 좁히지 못했다. 노조는 ‘지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급해 달라’는 요구를 앞세운다. 현대차의 지난해 순이익은 10조3648억원으로, 단순 계산해도 3조1000억원 수준이다. 사측은 주주 반발과 외부의 부정적 시선을 강하게 우려한다. 여기에 휴머노이드 ‘아틀라스’ 도입을 둘러싼 반발까지 불거지며 대립은 더욱 첨예해지고 있다.성과급 논쟁의 불씨가 중소 협력업체 전반의 도미노식 ‘분배 요구’로 번질 조짐도 보인다. HD현대중공업 하청노조는 사측에 정규직과 동일한 수준의 성과급 지급을 요구한 상태다. 원청에 대한 하청 노조의 단체협상권을 보장한 노란봉투법이 지난 3월 시행되면서 나타난 변화다. 업계에서는 향후 조선·자동차·철강 등 다른 협력업체 노조까지 이런 움직임이 확산될 경우 원·하청 간 임금체계와 성과 배분 구조 전반이 흔들릴 수 있다고 우려한다. 삼성전자 사례가 다른 산업 전반의 기준처럼 받아들여질 경우 산업경쟁력에 악영향을 줄 수 있다는 것이다.박장군 조효석 양윤선 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지