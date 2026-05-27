2028년부터 폐암 검진 대상자 확대… 45세 이상에 대장내시경 검사 도입
복지부 ‘4차 건강검진 종합계획’
내후년부터 국가건강검진에 45세 이상 성인을 대상으로 10년 주기 대장내시경 검사가 도입된다. 인공지능(AI)을 활용해 검진 정확도를 높이고, 학생들은 원하는 곳에서 검진받을 수 있게 된다.
보건복지부는 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘제4차 국가건강검진 종합계획(2026~2030년)’ 공청회를 열고 이런 내용을 발표했다.
먼저 정부는 2028년 국가건강검진부터 45세 이상에게 10년 간격으로 대장내시경 검사를 시행한다. 지금은 50세 이상 성인에게 1년 주기로 대변을 채취하는 분변(대변)잠혈검사를 한 뒤 이상 소견이 있으면 대장내시경을 실시한다. 그러나 분변잠혈검사가 불편해 수검률이 낮다는 문제가 있었다.
폐암 검진 대상자도 늘어난다. 현재 30갑년(하루 한 갑씩 30년·2갑씩 15년) 이상 흡연력이 있는 54~74세의 폐암 고위험군만 검진받을 수 있는데, 대상 연령과 고위험군 기준을 완화할 예정이다.
AI 같은 디지털 기술을 적용해 검진 정확도도 높인다. 현재 폐암 검진기관에서 활용 중인 AI 영상 판독 보조 시스템(AI-CAD)을 유방암과 흉부 방사선 검사 등으로 확대하고, AI 기반 폐암 발생 위험도 예측 모형도 개발한다.
학교장이 지정한 곳에서만 검진받던 초·중·고교 학생들은 내년 3월부터 원하는 곳에서 검진받을 수 있다. 특정 연령(66세, 70세, 80세)에만 실시했던 노인의 신체기능 검사도 앞으로는 66세 이상 노인 모두에게 2년마다 실시한다.
복지부는 국가건강검진위원회 심의를 거쳐 내달 말 최종안을 확정할 계획이다.
유경진 기자 ykj@kmib.co.kr
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