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2028년부터 폐암 검진 대상자 확대… 45세 이상에 대장내시경 검사 도입

입력:2026-05-27 19:02
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복지부 ‘4차 건강검진 종합계획’

보건복지부 제공

내후년부터 국가건강검진에 45세 이상 성인을 대상으로 10년 주기 대장내시경 검사가 도입된다. 인공지능(AI)을 활용해 검진 정확도를 높이고, 학생들은 원하는 곳에서 검진받을 수 있게 된다.

보건복지부는 27일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘제4차 국가건강검진 종합계획(2026~2030년)’ 공청회를 열고 이런 내용을 발표했다.

먼저 정부는 2028년 국가건강검진부터 45세 이상에게 10년 간격으로 대장내시경 검사를 시행한다. 지금은 50세 이상 성인에게 1년 주기로 대변을 채취하는 분변(대변)잠혈검사를 한 뒤 이상 소견이 있으면 대장내시경을 실시한다. 그러나 분변잠혈검사가 불편해 수검률이 낮다는 문제가 있었다.


폐암 검진 대상자도 늘어난다. 현재 30갑년(하루 한 갑씩 30년·2갑씩 15년) 이상 흡연력이 있는 54~74세의 폐암 고위험군만 검진받을 수 있는데, 대상 연령과 고위험군 기준을 완화할 예정이다.

AI 같은 디지털 기술을 적용해 검진 정확도도 높인다. 현재 폐암 검진기관에서 활용 중인 AI 영상 판독 보조 시스템(AI-CAD)을 유방암과 흉부 방사선 검사 등으로 확대하고, AI 기반 폐암 발생 위험도 예측 모형도 개발한다.

학교장이 지정한 곳에서만 검진받던 초·중·고교 학생들은 내년 3월부터 원하는 곳에서 검진받을 수 있다. 특정 연령(66세, 70세, 80세)에만 실시했던 노인의 신체기능 검사도 앞으로는 66세 이상 노인 모두에게 2년마다 실시한다.


복지부는 국가건강검진위원회 심의를 거쳐 내달 말 최종안을 확정할 계획이다.

유경진 기자 ykj@kmib.co.kr

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