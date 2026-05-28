범여권, 경남지사 후보 김경수로 단일화

민주-진보 ‘울산시장 단일화’ 재개

평택을 유·황 만나 보수 단일화 시동

민주·혁신·진보 후보 단일화는 요원

김경수(가운데) 더불어민주당 경남지사 후보가 27일 자신을 지지하며 단일화에 합의해준 전희영(왼쪽) 진보당 후보 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 사전투표 시작을 이틀 앞둔 27일 더불어민주당과 진보당이 경남지사 후보를 김경수 민주당 후보로 단일화했다. 김 후보와 박완수 국민의힘 후보 간 맞대결 구도가 형성됐다.



김 후보와 전희영 진보당 후보는 경남도청에서 공동 기자회견을 열고 전 후보가 김 후보 지지를 선언한 뒤 사퇴하는 방식의 단일화에 합의했다고 밝혔다. 여론조사 등의 단일화 경선은 진행하지 않았다. 이들은 ‘내란 청산’을 앞세워 비상계엄에 반대하는 합리적 보수 성향 유권자까지 투표장으로 끌어내겠다는 구상이다.



사전투표가 임박하면서 다른 지역에서도 단일화 협상이 급물살을 타고 있다. 울산시장 단일 후보 선출을 위한 경선 여론조사도 28일 재개하기로 했다. 지난 24일 경선 중단을 선언한 김상욱 민주당 후보가 전날 “특정 세력의 조직적 개입을 차단할 안전장치를 마련해 경선을 다시 하자”고 제안했고, 김종훈 진보당 후보가 하루 만에 이를 수용했다. 양측은 ‘역선택 방지조항’ 협의를 마무리한 뒤 28일 여론조사를 진행해 사전투표 시작 전 단일 후보를 확정한다는 방침이다.



다만 단일화가 한 차례 좌초 위기를 겪으면서 진보당 강성 지지층 사이에서 민주당을 향한 반감이 커진 점은 변수다. 울산시장 후보 단일화에 관여한 한 민주당 관계자는 “조승래 민주당 사무총장이 진보당 당원과 지도부에 사과를 전한 것은 진보당 지지자들을 달래기 위한 목적”이라고 설명했다. 김종훈 후보 측 관계자는 민주당 추천 여론조사 기관을 상대로 제기한 증거보전 신청에 대해 “철회할 계획이 없다”며 사실관계를 끝까지 밝히겠다는 입장을 전했다.



여야 5명 후보의 난립으로 격전지가 된 경기 평택을 국회의원 재선거는 보수 진영 단일화 성사를 목전에 뒀다. 유의동 국민의힘 후보는 이날 황교안 자유와혁신 후보와 만나 “폭주하는 범여권의 독주를 막자”며 단일화를 제안했다고 밝혔다. 반면 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보 등 범여권 후보 간 단일화는 여전히 요원한 상태다.







GoodNews paper ⓒ 6·3 지방선거 사전투표 시작을 이틀 앞둔 27일 더불어민주당과 진보당이 경남지사 후보를 김경수 민주당 후보로 단일화했다. 김 후보와 박완수 국민의힘 후보 간 맞대결 구도가 형성됐다.김 후보와 전희영 진보당 후보는 경남도청에서 공동 기자회견을 열고 전 후보가 김 후보 지지를 선언한 뒤 사퇴하는 방식의 단일화에 합의했다고 밝혔다. 여론조사 등의 단일화 경선은 진행하지 않았다. 이들은 ‘내란 청산’을 앞세워 비상계엄에 반대하는 합리적 보수 성향 유권자까지 투표장으로 끌어내겠다는 구상이다.사전투표가 임박하면서 다른 지역에서도 단일화 협상이 급물살을 타고 있다. 울산시장 단일 후보 선출을 위한 경선 여론조사도 28일 재개하기로 했다. 지난 24일 경선 중단을 선언한 김상욱 민주당 후보가 전날 “특정 세력의 조직적 개입을 차단할 안전장치를 마련해 경선을 다시 하자”고 제안했고, 김종훈 진보당 후보가 하루 만에 이를 수용했다. 양측은 ‘역선택 방지조항’ 협의를 마무리한 뒤 28일 여론조사를 진행해 사전투표 시작 전 단일 후보를 확정한다는 방침이다.다만 단일화가 한 차례 좌초 위기를 겪으면서 진보당 강성 지지층 사이에서 민주당을 향한 반감이 커진 점은 변수다. 울산시장 후보 단일화에 관여한 한 민주당 관계자는 “조승래 민주당 사무총장이 진보당 당원과 지도부에 사과를 전한 것은 진보당 지지자들을 달래기 위한 목적”이라고 설명했다. 김종훈 후보 측 관계자는 민주당 추천 여론조사 기관을 상대로 제기한 증거보전 신청에 대해 “철회할 계획이 없다”며 사실관계를 끝까지 밝히겠다는 입장을 전했다.여야 5명 후보의 난립으로 격전지가 된 경기 평택을 국회의원 재선거는 보수 진영 단일화 성사를 목전에 뒀다. 유의동 국민의힘 후보는 이날 황교안 자유와혁신 후보와 만나 “폭주하는 범여권의 독주를 막자”며 단일화를 제안했다고 밝혔다. 반면 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보, 김재연 진보당 후보 등 범여권 후보 간 단일화는 여전히 요원한 상태다.김혜원 천양우 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지