이판사판… 여지없이 막판 묻지마 네거티브전
카더라식 인신공격 속 비전 실종
평택을 ‘김용남 대부업’ 난타전
사적발언 폭로·내연의혹 재점화
6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 주요 격전지에서 묻지마식 네거티브 공방이 가열되고 있다. 가족·사생활·사적발언·치부 등을 겨냥한 광범위한 의혹 제기가 거칠어지면서 정책과 비전을 뒤덮는 모습이다. 28일부터 여론조사 공표가 금지되는 블랙아웃 기간에 돌입하면 인신공격성 비방전이 더욱 치열해질 전망이다.
조국혁신당은 27일 국회에서 기자회견을 열고 김용남 더불어민주당 평택을 국회의원 후보에게 사실상 사퇴를 촉구했다. 혁신당은 김 후보의 차명 대부업체 운영 의혹을 재차 제기하며 “민주시민이 광장에서 물러가라고 외쳤던 ‘나쁜 검사’ 그 자체를 김 후보에게서 보고 있다”고 비난했다. 그러자 김 후보 측도 입장문을 통해 “혁신당이 민주당에 후보를 사퇴시키라는 등 같잖은 망언을 내뱉고 있다”며 “왜 조 후보와 혁신당 앞에 ‘내로남불’이라는 단어가 자동수식어처럼 붙는지 잊지 마시기 바란다”고 맞받았다.
전재수 민주당 부산시장 후보는 전날 TV토론회에서 박형준 국민의힘 후보 가족이 운영하는 ‘조현화랑’의 특혜 의혹을 다시 꺼냈다. 전 후보는 해당 화랑 매출액이 지난해 4배 증가한 것을 근거로 “시민 예산을 활용한 패밀리 비즈니스 아니냐”는 주장을 펴왔다. 박 후보는 “침소봉대, 거짓말, 얼굴에 철판 깔고 하는 얘기가 너무 많다”며 “그런 물타기를 하는 것이 네거티브”라고 반격했다.
민주당은 노관규 순천시장 무소속 후보의 사적 대화 녹취를 빌미로 사퇴를 촉구했다. 권향엽 대변인은 논평을 통해 “노 후보는 2022년 대선 당시 이재명 후보 캠프에서 활동하면서 뒤로는 ‘윤석열이가 오늘 딱 돼가지고, 정권이 딱 넘어가 버렸으면 좋겄는디’ ‘이재명이 중간에 꼬부라져 당이 딱 쪼개졌으면’이라며 윤석열 당선을 바랐다”고 말했다. 이어 “민주당의 패배를 바라며 저주와 분열의 언어를 사용했다면 이는 선거를 함께 뛰었던 당원과 순천시민을 기만한 중대한 배신행위”라고 몰아세웠다.
수년 전 사생활과 치부도 소환됐다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 최근 페이스북을 통해 2018년 제기됐던 박수현 민주당 충남지사 후보의 내연 의혹을 재점화했고, 박 후보 측은 허위 사실에 기반한 네거티브 공세라며 장 위원장을 검찰에 고발했다. 김진태 국민의힘 강원지사 후보는 26년 전 우상호 민주당 후보의 ‘새천년NHK 유흥주점 사건’을 들췄고 우 후보는 “씻을 수 없는 잘못”이라며 재차 사과했다.
지지층 결집을 위한 마지막 골든타임인 선거 직전 일주일, 네거티브 공세가 효력을 발휘할지는 미지수다. 신율 명지대 정치외교학과 교수는 “진영 대결 구도의 선거가 반복되는 한 네거티브 근절은 현실적으로 어렵다. 소셜미디어 때문에 파급력이 커진 상태”라고 말했다. 박상병 정치평론가는 “아무런 사실이 입증되지 않은 ‘카더라’ 의혹이나 침소봉대식 네거티브는 (유권자들이) 적극적으로 걸러내야 한다”고 말했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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