화려한 물건 주던 분수의 진짜 선물

[책과 길]

분수의 선물

리사 로프레도 글·그림, 박재연 옮김

노는날, 40쪽, 1만7000원



어느 화요일 아침, 평범하고 조용한 마을의 분수대에서 기상천외한 일들이 벌어진다. 물줄기 대신 멋진 모자가 튀어나오더니 흔들 목마, 운동 기구, 심지어 산더미 같은 바나나까지 매일 정체불명의 물건들이 뿜어져 나오기 시작한 것. 마을 사람들은 잠시 당황했지만 분수가 주는 풍요로움에 빠져든다. 영원할 것 같던 분수는 어느 날 사라졌다. 그래도 남는 것이 있었다. 마을 사람들은 매일 아침 광장에 모여 분수가 줬던 선물에 대해 토론하고, 그 물건을 매개로 이웃과 연결돼 있었다. 분수는 사라졌지만 사람들은 자신들이 진정 사랑했던 것은 화려한 물건이 아니라 함께 나눴던 온기였음을 깨닫게 된다.



황당하고도 마법 같은 소동극은 자칫 무거울 수 있는 공동체와 나눔이라는 주제를 경쾌하게 풀어낸다. 전 세계 전문가들이 분수의 비밀을 밝히려 애쓰는 장면은 웃음 짓게 만든다.



맹경환 선임기자



GoodNews paper ⓒ 어느 화요일 아침, 평범하고 조용한 마을의 분수대에서 기상천외한 일들이 벌어진다. 물줄기 대신 멋진 모자가 튀어나오더니 흔들 목마, 운동 기구, 심지어 산더미 같은 바나나까지 매일 정체불명의 물건들이 뿜어져 나오기 시작한 것. 마을 사람들은 잠시 당황했지만 분수가 주는 풍요로움에 빠져든다. 영원할 것 같던 분수는 어느 날 사라졌다. 그래도 남는 것이 있었다. 마을 사람들은 매일 아침 광장에 모여 분수가 줬던 선물에 대해 토론하고, 그 물건을 매개로 이웃과 연결돼 있었다. 분수는 사라졌지만 사람들은 자신들이 진정 사랑했던 것은 화려한 물건이 아니라 함께 나눴던 온기였음을 깨닫게 된다.황당하고도 마법 같은 소동극은 자칫 무거울 수 있는 공동체와 나눔이라는 주제를 경쾌하게 풀어낸다. 전 세계 전문가들이 분수의 비밀을 밝히려 애쓰는 장면은 웃음 짓게 만든다.맹경환 선임기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지