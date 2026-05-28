8·15에 일본 캐릭터?… 유통가, 마케팅 부랴부랴 재점검

‘탱크데이’ 역사관 논란에 경계령



8월 15일에 산리오 프로모션 계획

친일 우려 제기… 일정 전면 재검토

과거 마케팅 사례들 줄줄이 파묘

서울 광화문광장에서 27일 열린 ‘면피성 꼬리자르기 사과 정용진 회장 규탄, 스타벅스 불매운동 전국화 발표 기자회견’에서 전국민중행동 등 참석자들이 텀블러에서 스타벅스 로고를 떼어내는 퍼포먼스를 하고 있다. 연합뉴스

스타벅스코리아의 이른바 ‘탱크데이’ 마케팅 논란 이후 유통업계 전반에서 역사·사회적 이슈와 맞물릴 수 있는 마케팅 일정과 표현을 재점검하는 움직임이 확산하고 있다.



27일 업계에 따르면 한 유통업체는 오는 8월 15일 일본 캐릭터 브랜드 산리오를 활용한 프로모션을 검토해왔으나, 스타벅스코리아 논란 이후 관련 일정을 전면 재검토하고 있는 것으로 알려졌다. 산리오는 헬로키티·마이멜로디·쿠로미 등으로 알려진 일본 캐릭터 브랜드다. 광복절 당일 일본 캐릭터를 활용한 대규모 마케팅이 자칫 ‘친일 논란’으로 번질 수 있다는 우려가 내부에서 제기된 것으로 전해졌다. 이 업체는 해당 행사뿐 아니라 향후 예정된 마케팅 전반에 걸쳐 사회적 논란 가능성이 없는지 재점검에 들어간 것으로 알려졌다.



스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일에 탱크 텀블러 프로모션을 진행하며 이벤트명을 ‘탱크데이’, 홍보 문구를 ‘책상에 탁!’으로 내세웠다가 거센 비판을 받았다. 각각 5·18 당시 계엄군 탱크와 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰 발언을 연상시킨다는 이유에서다.



이번 논란을 계기로 과거 마케팅 사례들도 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 중심으로 재조명되고 있다. 무신사는 2019년 박종철 열사와 6월 민주항쟁을 연상시키는 광고 문구를 사용해 논란이 됐던 게 또 다시 도마에 올랐다. 일부 TV 예능 프로그램에서도 과거 이와 비슷한 문구가 사용됐다는 논란이 제기되고 있다.



스타벅스코리아도 2024년 4월 16일 세월호 참사 10주기 당일 ‘사이렌 클래식 머그’를 출시·홍보한 사실이 뒤늦게 도마 위에 올랐다. 스타벅스 상징인 ‘사이렌’이 그리스·로마 신화에서 선박을 난파시키는 존재라는 점에서 참사 추모일과 맞물려 부적절했다는 비판이 제기됐다.







실제로 내부조사에서는 이를 뒷받침하는 정황이 속속 드러났다. 기획자에서 팀장·본부장·대표이사로 이어지는 4단계 보고 절차에서 누구도 문제를 제기하지 않았다.



그러면서 문제의 원인을 내부 검증 시스템 미비에서 찾았다. 김수완 부사장은 “결재 과정에서 필터링 기능이 제대로 작동했다면 이런 사태는 벌어지지 않았을 것”이라고 말했다.



업계에서는 이번 논란의 본질이 시스템 부실이 아닌 기획 단계에서 문제의식 자체를 느끼지 못한 데 있다고 본다. 한 유통업계 법무팀 관계자는 “최근 마케팅 업계에서 저작권 이슈가 강화되면서 기획 초기부터 법무팀에 사전 검토를 요청하는 경우가 늘고 있다”며 “그러나 이번 사례는 문제가 될 수 있다는 인식 자체가 없었기 때문에 그런 절차가 있어도 작동할 수 없었던 것”이라고 말했다. 이어 “결국 중요한 것은 검토 시스템의 유무가 아니라 마케팅 조직 스스로 사회적 맥락과 역사적 의미를 읽어내는 감수성을 기획 초기 단계부터 갖추는 것”이라고 덧붙였다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 스타벅스코리아의 이른바 ‘탱크데이’ 마케팅 논란 이후 유통업계 전반에서 역사·사회적 이슈와 맞물릴 수 있는 마케팅 일정과 표현을 재점검하는 움직임이 확산하고 있다.27일 업계에 따르면 한 유통업체는 오는 8월 15일 일본 캐릭터 브랜드 산리오를 활용한 프로모션을 검토해왔으나, 스타벅스코리아 논란 이후 관련 일정을 전면 재검토하고 있는 것으로 알려졌다. 산리오는 헬로키티·마이멜로디·쿠로미 등으로 알려진 일본 캐릭터 브랜드다. 광복절 당일 일본 캐릭터를 활용한 대규모 마케팅이 자칫 ‘친일 논란’으로 번질 수 있다는 우려가 내부에서 제기된 것으로 전해졌다. 이 업체는 해당 행사뿐 아니라 향후 예정된 마케팅 전반에 걸쳐 사회적 논란 가능성이 없는지 재점검에 들어간 것으로 알려졌다.스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일에 탱크 텀블러 프로모션을 진행하며 이벤트명을 ‘탱크데이’, 홍보 문구를 ‘책상에 탁!’으로 내세웠다가 거센 비판을 받았다. 각각 5·18 당시 계엄군 탱크와 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰 발언을 연상시킨다는 이유에서다.이번 논란을 계기로 과거 마케팅 사례들도 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 중심으로 재조명되고 있다. 무신사는 2019년 박종철 열사와 6월 민주항쟁을 연상시키는 광고 문구를 사용해 논란이 됐던 게 또 다시 도마에 올랐다. 일부 TV 예능 프로그램에서도 과거 이와 비슷한 문구가 사용됐다는 논란이 제기되고 있다.스타벅스코리아도 2024년 4월 16일 세월호 참사 10주기 당일 ‘사이렌 클래식 머그’를 출시·홍보한 사실이 뒤늦게 도마 위에 올랐다. 스타벅스 상징인 ‘사이렌’이 그리스·로마 신화에서 선박을 난파시키는 존재라는 점에서 참사 추모일과 맞물려 부적절했다는 비판이 제기됐다.신세계그룹은 전날 내부 진상조사 결과를 발표하며 해당 논란들에 대해 ‘고의성은 확인하지 못했다’는 입장을 밝혔다. 전상진 신세계그룹 부사장은 세월호 참사 추모일 행사와 관련해 “사이렌 로고 상품만 500여 종 이상을 운영하고 있다”며 “2010년과 2013년 4월 16일에도 관련 행사를 진행한 바 있었다”고 설명했다. 그러나 이를 두고 일각에서는 반복된 관성적 기획 문화 자체를 보여주는 발언 아니냐는 반응이 나왔다.실제로 내부조사에서는 이를 뒷받침하는 정황이 속속 드러났다. 기획자에서 팀장·본부장·대표이사로 이어지는 4단계 보고 절차에서 누구도 문제를 제기하지 않았다.그러면서 문제의 원인을 내부 검증 시스템 미비에서 찾았다. 김수완 부사장은 “결재 과정에서 필터링 기능이 제대로 작동했다면 이런 사태는 벌어지지 않았을 것”이라고 말했다.업계에서는 이번 논란의 본질이 시스템 부실이 아닌 기획 단계에서 문제의식 자체를 느끼지 못한 데 있다고 본다. 한 유통업계 법무팀 관계자는 “최근 마케팅 업계에서 저작권 이슈가 강화되면서 기획 초기부터 법무팀에 사전 검토를 요청하는 경우가 늘고 있다”며 “그러나 이번 사례는 문제가 될 수 있다는 인식 자체가 없었기 때문에 그런 절차가 있어도 작동할 수 없었던 것”이라고 말했다. 이어 “결국 중요한 것은 검토 시스템의 유무가 아니라 마케팅 조직 스스로 사회적 맥락과 역사적 의미를 읽어내는 감수성을 기획 초기 단계부터 갖추는 것”이라고 덧붙였다.김승연 기자 kite@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지