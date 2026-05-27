LG전자 마곡센터서 흉기 난동… 협력사 직원, 본사 임직원 찔러
2명 중상… 60대 직원 긴급체포
“차별대우하다 해고 통보” 주장
LG전자 협력업체 직원이 업무 갈등을 이유로 본사 임직원에게 흉기를 휘둘러 2명이 크게 다쳤다.
경찰은 27일 서울 강서구 LG전자 마곡업무단지인 사이언스파크 2층에서 흉기를 휘둘러 2명에게 중상을 입힌 남성 A씨(60)를 특수상해 혐의로 긴급 체포했다고 밝혔다.
협력업체 소속으로 LG전자 사무실에서 근무한 A씨는 평소 소지하던 캠핑용 칼로 이 회사 임직원인 50대 남성과 40대 남성을 차례로 찌른 혐의를 받는다. 이들은 각각 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 이송됐지만 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.
경찰은 이날 오전 11시18분쯤 ‘남성 두 명이 칼에 찔린 채 쓰러져 있다’는 신고를 받고 출동해 용의자를 추적하던 중 낮 12시쯤 디지털미디어시티(DMC)역 인근에서 A씨를 발견해 체포했다. 그는 자수하기 위해 경찰과 통화하면서 공항철도를 이용해 경찰서로 이동 중이었다.
A씨는 2년여간 LG전자 소속인 피해자들에게 괴롭힘을 당하다가 이날 갑작스럽게 해고 통보를 받아 우발적으로 범행했다고 주장하는 것으로 전해졌다. 그는 경찰 조사에서 ‘LG전자 팀장과 팀원이 자신에게만 퉁명스럽게 말하는 등 다른 LG전자 직원들과 다르게 대우했다’는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
이와 관련해 A씨가 소속된 협력업체 측은 해고 통보가 아니라 프로젝트 변경을 제안했다는 입장인 것으로 알려졌다. LG전자 관계자는 “A씨 주장을 포함해 사실관계를 확인 중”이라고 말했다. 경찰은 구체적인 범행 경위와 A씨 주장의 진위를 확인할 방침이다.
임송수 장은현 기자 songsta@kmib.co.kr
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