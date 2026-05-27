KTX·경의선 일부 멈추고 출근길 만원버스… 시민들 ‘발 동동’
열차 19% 운행 중지… 환불 북새통
충정로~서소문 통행 제한 정체도
서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 27일 KTX와 경의선 전철 등 일부 철도 노선 운행이 중단되거나 구간이 바뀌면서 이를 미처 확인하지 못한 시민들이 혼선을 겪었다.
이날 오전 경의선 전철을 타기 위해 가좌역을 찾은 김모(51)씨는 ‘열차 운행 중지’ 안내문을 확인한 뒤 발걸음을 돌려야 했다. 서울역~신촌역 사이 경의선 열차 운행이 중단되면서 역 개찰구 앞에는 출입을 통제하는 파란색 띠가 설치돼 있었다. 두 딸과 함께 광주광역시로 가려던 그는 “경의선 운행이 중단된 줄 몰랐다. 기차 시간을 놓칠 것 같다”며 울상을 지었다.
인근에 거주하며 서울 강남으로 출근하는 직장인 선모(33)씨는 “매일 출근길에 전철을 타는데 가좌역은 운행하는 줄 알았다”며 “택시를 잡으려 했지만 잘 잡히지 않아 지각할 것 같다. 회사 단체대화방에도 나 같은 사람들이 많은 것 같다”고 말했다.
한국철도공사(코레일)에 따르면 이날 서울역~행신역 구간 KTX를 비롯해 전체 열차 683회 중 131회(19.2%)가 운행 중지됐다. 경부선 무궁화호는 대전~부산역 구간만, 호남선 무궁화호는 서대전~목포·여수EXPO역 구간만 각각 운행했다. 서울역 전광판에는 빨간색으로 ‘운행 중지’ 표시가 뜬 KTX 노선이 50여개에 달했다. 구간을 변경하거나 승차권을 환불하려는 승객들로 창구 앞에는 긴 줄이 이어졌다.
열차가 돌연 취소되거나 임시 정차하는 일이 잇따르면서 승객 불편도 이어졌다. 충남 보령으로 여행을 가기 위해 친구들과 용산역을 찾은 최모(79)씨는 역에 도착해서야 예약한 무궁화호 운행이 취소된 사실을 알게 됐다. 1호선을 타고 천안아산역까지 이동한 뒤 장항선 열차로 갈아타야 한다는 안내를 받은 그는 “지하철로 2시간 걸리는 길을 캐리어 들고 어떻게 가느냐”고 토로했다. 서대전역에서 KTX를 타고 용산역에 도착한 30대 김모씨도 “열차 안에서 ‘열차 간 간격 조정 관계로 정차한다’는 안내 방송이 계속 나왔다”며 “예정보다 15분 늦게 도착했다”고 말했다.
버스나 자가용을 이용하는 시민들도 교통 정체를 호소했다. 서울 은평구에 사는 이모(33)씨는 “평소보다 출근길 버스에 사람이 너무 많아 두 대를 그냥 보냈다”며 “지하철 운행 차질 소식에 사람들이 버스로 몰린 것 같다”고 말했다. 서소문 고가차도 인근 회사에 다니는 조모씨는 “충정로에서 서소문 방향은 다리 아래 도로와 철길 위 구간 모두 통행이 제한돼 정체가 심하다”고 전했다.
이찬희 장은현 기자 becoming@kmib.co.kr
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