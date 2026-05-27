[단독] 2차특검 ‘언론사 단전·단수’ 소방청 지휘라인 정조준
전 청장 이어 차장도 소환통보
내란특검 기소유예 처분 뒤집어
2차 종합특검이 12·3 비상계엄 당시 ‘언론사 단전·단수 지시’ 의혹과 관련해 이영팔 전 소방청 차장에게 피의자 신분으로 출석할 것을 통보했다. 전날 허석곤 전 소방청장 소환조사에 이어 종합특검이 내란 특검의 칼날을 비껴갔던 관련 지시 라인을 타고 내려가며 수사를 확대하는 모양새다.
27일 법조계에 따르면 특검은 이 전 차장을 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건하고 29일 소환을 통보했다. 이 전 차장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 이상민 전 행정안전부 장관의 언론사 단전·단수 지시와 관련해 허 전 청장과 후속 조치를 논의한 것으로 알려졌다. 또 서울소방재난본부에 지시를 하달해 비상계엄에 관여했다는 것이 특검의 시각이다. 특검은 허 전 청장을 지난 26일 내란중요임무종사 혐의 피의자 신분으로 불러 조사한 바 있다.
앞서 해당 의혹을 조사한 내란 특검은 이 전 장관을 내란중요임무종사 혐의로 기소하면서도 허 전 청장과 이 전 차장의 직권남용권리행사방해 혐의에 대해서는 기소유예 처분을 내렸다. 혐의는 인정되지만 검사가 피의자를 재판에 넘기지 않는 처분이다. 종합특검은 두 사람에 대한 추가 조사를 거쳐 내란중요임무종사 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.
특검은 합동참모본부 수뇌부의 내란 가담 의혹에 대한 조사에도 속도를 내고 있다. 특검은 이날 김명수 전 합참의장을 내란중요임무종사 등 혐의 피의자 신분으로 소환해 조사했다. 김 전 의장은 군작전 지휘권(군령권)을 가졌음에도 불구하고 국회에 군이 투입되는 것을 제지하지 않는 방식으로 계엄에 동조했다는 의혹을 받고 있다. 계엄 선포 직후 ‘수도방위사령부와 특수전사령부는 계엄 사무를 우선하라’는 취지의 단편명령을 작성하도록 지시한 혐의도 있다.
김 전 의장은 특검에 출석하며 “비상계엄이라는 혼란 속에 국민 여러분께 심려를 끼친 점에 대해 군의 최고선임자로서 무거운 책임감을 느낀다”며 “오해되고 있는 (당시) 군사적 조치 등에 대해서는 팩트와 진실에 따라 설명드리겠다”고 말했다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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