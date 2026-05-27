트럼프 팔순 잔칫날 백악관 마당에 옥타곤
“건강검진 완벽” 주장에도 우려 여전
미국 건국 250주년을 기념하는 종합격투기 UFC 대회가 도널드 트럼프 대통령의 80번째 생일인 다음 달 14일 백악관 사우스론에서 열린다. 지난해 역대 최고령 미국 대통령으로 취임한 트럼프 대통령은 최근 제기된 건강 이상설을 거듭 일축했다.
AP통신은 26일(현지시간) “백악관이 미국 건국 250주년과 트럼프 대통령의 80번째 생일을 기념하는 행사를 위해 사우스론에 팔각형 철제 경기장과 5000 석 규모의 관람석을 설치 중”이라고 보도했다. 성조기 무늬 아치 구조물과 대형 스크린 2개 등도 들어선다. 백악관 인근 엘립스 공원에도 중계용 스크린이 설치돼 최대 8만5000명이 관람할 수 있을 것으로 보인다.
한편 CNN은 트럼프 대통령이 이날 건강검진 후 “모든 결과가 완벽했다”고 강조한 점을 언급한 뒤 “그러나 이는 트럼프의 건강에 대한 의구심을 잠재우기에는 역부족일 것”이라고 보도했다. 그러면서 “트럼프 본인조차 자신이 천국에 갈 수 있을지 고민하는 등 자신의 죽음을 암묵적으로 인정하기 시작했다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 올 초 백악관 행사에서 “내가 얼마나 더 살 수 있을지 모르겠다”며 “나를 노리는 사람들이 너무 많다”고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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