선불카드 60% 환불 룰… 공정위 “기준 너무 낮추면 부작용”
현금깡 우려… 약관은 개선 검토
주병기 공정거래위원장이 최근 스타벅스 사태를 계기로 제기된 선불충전카드 환불 기준 완화 요구에 신중한 입장을 밝혔다. 현행 60% 사용 기준이 적정한지는 살펴보겠지만, 이를 지나치게 낮추면 선불카드가 상품 구매 목적이 아니라 현금화 수단으로 악용될 수 있다는 취지다.
주 위원장은 지난 26일 정부세종청사에서 열린 출입기자단 간담회에서 신유형 상품권 표준약관과 관련해 “60% 기준이 적정한지는 검토하고 있다”면서도 “기준을 너무 낮추면 카드깡, 현금깡처럼 다른 현금성 용도로 활용되는 빈도가 늘어날 수 있다”고 말했다. 현행 ‘신유형 상품권 표준약관’은 선불 충전 카드 등 1만원 이상 신유형 상품권의 경우 60% 이상을 사용해야 잔액 환불이 가능하도록 정하고 있다.
최근 스타벅스코리아가 충전 금액 사용 비율과 관계없이 한시적으로 환불을 허용하기로 한 데 대해서는 “그래야 한다고 생각한다”고 했다. 다만 이를 제도 전반의 환불 기준 완화로 연결하는 데에는 선을 그었다. 그는 “카드의 원래 취지는 해당 상품을 구매하라는 것”이라며 “내수 진작 관점에서도 선불카드 발급 활성화가 도움이 될 수 있는데, 60% 기준을 너무 낮추면 부작용이 있을 수 있다”고 설명했다.
스타벅스 사태와 관련해선 환불 기준보다 ‘소비자 기만 여부’가 핵심이라고 강조했다. 주 위원장은 “기업의 마케팅은 소비자를 기만하면 안 된다”며 “문구나 이미지가 소비자를 기만할 의도로 사용됐다면 심각한 문제”라고 말했다. 이어 “현재로서는 스타벅스에 대해 공정거래법상 제재할 사안이 확인된 것은 없다”면서도 “기만이 사실로 드러난다면 소비자 피해 부분도 고려할 수 있다”고 했다.
주 위원장은 대기업집단 지정자료 허위 제출에 대해서는 과징금 도입을 추진하겠다고 밝혔다. 또 김범석 쿠팡 Inc 의장을 동일인으로 지정한 공정위 처분에 대해 법원이 효력정지 결정을 내린 것과 관련해 “법원 결정에 따라야 한다”면서도 “허위 사실이 입증되면 형사적 제재도 고민할 수밖에 없다”고 했다. 담합 사건의 처분시효를 기본 10년, 최대 15년까지 연장하는 내용의 공정거래법 개정을 추진하겠다는 방침도 밝혔다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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