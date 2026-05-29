자본주의 넘어선 자연주의
[And 책과 길] 더트백 억만장자
데이비드 겔러스 지음, 고현석 옮김
흐름출판, 404쪽, 2만2000원
제목 속 ‘더트백(dirtbag)’을 말 그대로 옮기면 ‘흙먼지 가방’. 일상에서는 상반된 두 가지 의미로 사용된다. ‘인간 쓰레기’ 정도의 의미도 있지만, 등반가들 사이에서는 ‘오직 등반을 위해 사회적 지위와 물질적 소유를 마다하고 길 위를 떠도는 사람’을 일컫는 말이다. 아웃도어 브랜드 파타고니아의 창업자 이본 쉬나드는 스스로를 ‘더트백’이라고 불렀다. 책의 내용을 요약하면 물욕 없이 자연을 떠돌던 더트백이 어떻게 억만장자가 되었는지, 그리고 그 억만장자가 어떻게 막대한 부를 다시 세상에 내놓고 더트백이기를 고집하는지를 담고 있다.
1938년 미국 메인주에서 프랑스계 캐나다인 이주민의 아들로 태어난 쉬나드는 캘리포니아주로 이주한 뒤 외톨이 학교생활을 시작했다. 영어도 서툴고 키도 반에서 가장 작은 아이였다. 학교생활에 잘 적응하지 못했던 그는 주로 자연 속을 혼자 돌아다녔다. 청소년기에는 ‘매사냥 클럽’에 가입해 야생 매의 둥지를 찾기 위해 캘리포니아의 가파른 절벽을 오르내렸다. 당시 막 태동하기 시작한 암벽 등반에 자연스럽게 눈을 뜨게 된다. 저자는 “등반에서 쉬나드는 단순한 취미가 아닌 자신의 정체성을 발견했다”며 “그것은 스포츠 이상이자 공동체였으며 신체적 도전이었다. 등반은 삶의 방식이었고 결국 그의 일부가 됐다”고 말한다.
고등학교를 졸업한 뒤 돈이 되는 일이라면 뭐든 하던 쉬나드는 천직을 발견한다. 당시 등반가들은 암벽 틈새에 박아 로프를 고정하는 금속 스파이크인 피톤(Piton)을 사용했는데 무른 연철 소재라 재사용이 불가능했다. 쉬나드는 여러 번 다시 쓸 수 있는 튼튼한 강철 피톤을 직접 제작하기로 결심한다. 중고 고물상에서 석탄 화덕과 모루, 망치를 구입해 만든 피톤은 개당 1달러 50센트에 팔기 시작했다. 15~30센트였던 유럽산 피톤에 비해 훨씬 비쌌지만 등반가들 사이에서 입소문을 타고 인기를 끌었다. 이때 쉬나드는 평생을 관통한 중요한 교훈을 얻었다. 바로 “최고의 제품을 만들면 소비자는 기꺼이 더 높은 값을 지불한다”는 사실이다. 등반 장비 업체 ‘쉬나드 이큅먼트’의 시작이었다.
회사가 미국 최대 등반 장비 제조업체로 성장했던 1970년, 쉬나드는 뜻하지 않은 현실을 직시해야 했다. 쉬나드가 만든 피톤이 미국 곳곳의 암벽을 깨뜨리고 있었던 것이다. 쉬나드는 “그때까지 암벽 등반이 누구에게도 피해를 주지 않는 완전히 무해한 스포츠라고 생각했지만, 어느 날 갑자기 암벽 등반 자체가 바위에 큰 해를 끼칠 수 있다는 사실을 깨달았다”고 말했다. 쉬나드는 피톤 생산을 중단하고 바위를 깨지 않고 틈새에 끼워 넣는 방식의 알루미늄 촉(Chock)을 개발해 세상에 내놓는다. 그리고 등반가였던 쉬나드는 피톤 없이 암벽을 오르는 법을 개발해 ‘클린 클라이밍’이라는 이름도 붙였다.
스코틀랜드 겨울 등반을 나섰던 쉬나드는 그곳에서 단단한 면 소재의 알록달록한 럭비 셔츠에 매료됐다. 영국, 뉴질랜드 등에서 수입해 장비 매장 한구석에서 팔기 시작한 럭비 셔츠는 등산 장비보다 더 무서운 속도로 팔려 나가기 시작했다. 의류 사업에 눈을 뜨게 된 계기였다. 의류 사업이 궤도에 오르자 독립 회사를 설립하기로 하고 이름을 ‘파타고니아’로 정했다. 몇 년 전 남미 파타고니아를 여행하며 피츠로이산처럼 혹독한 환경에도 잘 견딜 수 있는 옷을 만들고 싶다고 생각했던 순간을 떠올렸기 때문이다. 1973년 시작된 파타고니아는 승승장구했다. 자연을 사랑했던 그는 회사의 수익 일부를 자연으로 되돌려주는 기부도 게을리하지 않았다.
회사가 커질수록 쉬나드는 깊은 딜레마에 빠졌다. 지구를 지킨다고 말하는 회사가 결국 기후위기에 불을 붙이는 소비재를 끝없이 만들고 있다는 근본적인 모순을 깨달은 것이다. 1991년 파타고니아는 카탈로그에 ‘현실 점검’이라는 제목의 에세이를 발표한다. 첫 문장은 “우리가 만드는 모든 제품은 오염을 유발합니다”였다. 파타고니아는 불편한 진실을 향해 정면 돌파를 선언한다. 저자는 “쉬나드는 사람들이 파타고니아의 옷을 더 많이 사는 상황을 원치 않았다”면서 “그의 꿈은 덜 파는 것, 적어도 지금보다 훨씬 더 많이 팔지 않는다는 것이었다”고 말한다. 그때부터 파타고니아의 옷은 친환경 소재에 오래 입을 수 있는 것이어야 했다. 지구에 상처를 내는 비유기농 면화를 공급망에서 퇴출시켰다. 매년 수익의 일부를 기부하던 관행을 깨고 경기가 좋든 나쁘든 무조건 ‘매출의 1%’를 환경 단체에 기부하는 절대 원칙을 세웠다.
2017년 쉬나드는 미국 경제지 포브스가 발표하는 억만장자 명단에 올랐다. 보통 사업가에게는 세계 최고 부호 반열에 올랐음을 인정받는 영광스러운 일이지만 더트백 쉬나드에게는 평생의 삶을 모욕하는 굴레와 다름없었다. 그는 억만장자로 죽지 않겠다고 다짐하며 방법을 고민했다. 뜻이 맞는 사람에게 매각하는 방안도 검토했지만 회사가 되팔려 이윤만 추구하는 기업으로 변질될 수도 있었다. 결국 쉬나드와 가족의 주식 중 의결권이 있는 2%를 목적 신탁에 양도하고, 나머지 의결권이 없는 98%의 주식은 기후위기 대응 자선 단체 ‘홀드패스트 컬렉티브’에 기부했다. 배당금을 포함한 향후 회사의 모든 수익을 지구를 구하는 데 쓰도록 봉인한 뒤 스스로 억만장자의 자리에서 내려온 것이다. 저자는 “쉬나드 자신이 세상을 떠난 뒤에도 파타고니아는 살아남아 그 수익금을 오직 지구를 지키는 데 쓰도록 철갑 같은 성벽을 세운 것”이라고 말한다.
저자의 전작은 미국식 주주 자본주의와 구조조정의 화신이었던 잭 웰치 전 제너럴일렉트릭(GE) 회장을 비판한 ‘자본주의를 무너뜨린 남자(The Man Who Broke Capitalism)’였다. 전작이 탐욕스러운 자본주의의 민낯을 보여줬다면 이번 ‘더트백 억만장자’는 지구와 환경을 지키면서도 비즈니스에서 성공할 수 있다는 ‘대안적 자본주의’의 희망을 제시한다.
⊙ 세·줄·평 ……………… ★ ★ ★
·선한 의도만으로도 성공할 수 있다
·탐욕스러운 자본주의를 향한 반격
·파타고니아의 미래에 응원을
맹경환 선임기자 khmaeng@kmib.co.kr
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