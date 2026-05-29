러닝의 고통, 뇌가 하는 거짓말이었네
[책과 길] 달리기의 뇌과학
김대영 지음
다산북스, 336쪽, 1만9000원
대한민국은 그야말로 달리기 열풍이지만 한편에선 야심 차게 시작하고도 3개월을 넘지 못하고 포기하는 사람들도 많다. 의지의 부족 탓일까. 아니다. 진짜 이유는 뇌에 있다. 인류는 생존을 위해 뇌의 본능적 충동에 성실히 굴복해 왔다. 선사시대 인간에게 불필요한 에너지 소모는 곧 죽음을 의미했다. 뇌는 여전히 효율성과 안정을 원한다. 갑작스러운 고통(달리기)을 마주하면 뇌는 지금 당장 멈추라는 강력한 거부 신호를 보낸다. 달리기를 지속하는 유일한 열쇠는 ‘게으른 뇌’의 충동을 이해하고, 지혜롭게 다스리는 방법을 터득하는 데 있다.
뇌과학과 두뇌 훈련을 연구한 저자는 과거 지독한 운동 기피자였다. 인생을 바꿔 놓은 달리기의 경험을 통해 어떻게 달리기를 부담 없이 시작해야 하는지, 그리고 어떻게 달리기를 평생 지속 가능한 습관으로 만들 수 있는지를 최신 뇌과학 연구를 바탕으로 명쾌하게 풀어낸다. 저자는 “책에 담긴 뇌과학 지식은 달리기를 시작하고 멈추고 다시 시작하는 과정에서 직접 확인하며 얻은 것들”이라며 “뇌를 알면 달리기가 즐겁다”고 말한다.
맹경환 선임기자
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