롯데 ‘mom편한 가족상’ 시상식
위탁아동 양육·투병 중 봉사활동
3개 부문 수상자에 상금 2000만원
롯데는 지난 26일 보건복지부, 초록우산 어린이재단과 함께 ‘제1회 롯데 mom(맘)편한 가족상’ 시상식(사진) 을 열었다고 27일 밝혔다. 출산·양육, 가족나눔, 가족다양성 3개 부문에서 수상자를 선정해 상금 2000만원을 수여했다.
개인 시상에서는 친자녀 2명과 위탁 아동 3명을 양육하며 돌봄의 가치를 실천한 김숙씨, 혈액암 투병 중에도 가족과 함께 약 4000시간의 봉사활동을 한 강혜령씨, 이주민 공동체를 설립해 지역사회 정착을 지원한 이경숙씨가 수상했다.
또 임산부 출산·자립을 지원한 마리아모성원, 다문화 가족 봉사단을 운영한 대구중구가족센터, 아프가니스탄 특별기여자를 지원한 울산동구가족센터가 단체상을 받았다.
수상자 김숙씨는 “아이들에게 따뜻한 보금자리를 제공할 수 있도록 사회적으로 많은 관심이 필요하다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
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