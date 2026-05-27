李, 격전지 부산서 이틀째… “YS가 꿈꾼 해양강국 앞당길 것”

李, 격전지 부산서 이틀째… “YS가 꿈꾼 해양강국 앞당길 것”
바다의날 ‘남부 해양수도권’ 약속
자갈치 이어 남항시장 민생 행보
野 “관권 선거” 靑 “잡혀있던 일정”
이재명 대통령이 6·3 지방선거 격전지 부산에서 “김영삼 대통령께서 꿈꿨던 해양 강국 대한민국으로의 힘찬 도약을 앞당기겠다”며 동남권을 ‘남부 해양수도권’으로 육성하겠다고 약속했다. 부산·경남(PK) 출신인 김 전 대통령을 전면에 내세우고 해운·항만 등에 대한 대대적 투자 계획을 밝힘으로써 동남권 민심을 다독이려는 의도로 분석된다.
이 대통령은 27일 부산 영도에서 열린 바다의 날 기념식에 참석해 “1996년 김영삼정부의 해양수산부 출범은 해운과 항만, 조선과 해양산업, 수산업의 경쟁력을 키워 우리 대한민국을 해양 강국으로 도약시키겠다는 강력한 의지의 표명이었다”며 이같이 밝혔다. 이어 “그로부터 30년이 흐른 지금 바다는 단순한 물류와 산업의 공간을 넘어 국가의 생존과 미래를 좌우하는 최전선이 됐다”며 “대한민국은 유라시아와 인도·태평양을 잇는 중심축이 돼 주변국의 자유로운 항행과 열린 무역 질서를 수호할 것이다. 모두가 바다를 함께 누리고, 바다에서 함께 번영하는 새로운 해양 질서를 주도해 나가겠다”고 강조했다.
이 대통령은 특히 “바다를 통해 세계를 잇고, 평화의 길을 열고, 공동번영의 터전을 만드는 진정한 해양 강국의 비전을 바로 이곳 부산을 비롯한 동남권에서 실현할 것”이라며 “동남권은 대한민국의 자랑스러운 ‘남부 해양수도권’으로서 더 높이, 더 멀리, 더 힘차게 발전할 것”이라고 강조했다. 그러면서 물류 인프라 확충, 해양 관광벨트 구축을 추진하겠다고 밝혔다. 또 “해운산업이 국가 경제와 안보를 굳건히 지탱하는 핵심 산업이라는 인식 아래 우리 해운·항만 사업을 국가전략산업으로 육성해 나갈 것”이라며 해운 공급망 구축, 해운·조선 상생 발전 생태계 구축, 해상보험·선박금융·해운 법률서비스 육성을 약속했다. 해운 기업과 공공기관의 추가 이전, 해사법원의 조속한 설립 및 동남권 투자공사 신설을 통한 해양클러스터 구축 의지도 재확인했다.
파란색 넥타이와 원피스로 드레스코드를 통일한 이 대통령 부부는 기념식이 끝난 뒤 부산 남항시장에서 점심을 먹으며 시민과 소통했다. 전날 저녁 부산 자갈치 시장을 찾은 데 이어 이틀 연속 현장 민생 행보를 이어간 것이다. 야권은 “관권 선거 논란을 자초한다”고 비판했지만 청와대는 미리 잡혀 있던 일정이고, 바다의 날을 맞아 바다색 옷을 입은 것뿐이라고 설명했다.
이 대통령은 이후 부산 해운대구에서 오는 7월 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회(WHC) 개최 준비 현황 보고회를 주재했다. 이 대통령은 “한국전쟁 기간 피란 수도이자 국제 원조의 관문이기도 했던 부산이 이제 세계적 해양도시로 도약하고 있다”며 “대한민국의 성공 경험과 도약의 서사를 세계와 공유하는 최적의 장소가 부산”이라고 말했다. 그러면서 교통·숙박·치안 상황 점검과 경제적 부수효과 창출을 위한 연계 관광 프로그램 마련 등을 각 부처에 지시했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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