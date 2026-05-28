저가커피 공세 속… 스벅 일주일간 결제금액 84억 급감
메가커피 6% 줄 때 스벅 26% 뚝
‘조급함에 제 발목 잡았다’ 해석
스타벅스의 주간 결제금액이 ‘탱크데이’ 논란 일주일 만에 25% 이상 급감한 것으로 나타났다. 스타벅스는 저가 커피 프랜차이즈를 중심으로 재편되는 시장 환경 속에서도 꿋꿋이 선두를 지켜왔다. 하지만 소비자 신뢰를 잃는 대형 악재가 발생하며 경쟁자들에게 추격을 허용하는 모양새다.
27일 인공지능(AI) 테크 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 스타벅스의 주간 결제금액은 5월 18일부터 24일까지 일주일간 236억9000만원으로 집계됐다. 탱크데이 논란 직전인 5월 11~17일(321억6000만원)보다 84억7000만원(26.3%) 줄었다.
스타벅스의 유력한 경쟁자인 메가MGC커피도 주간 결제금액이 5월 11∼17일 236억9000만원에서 5월 18∼24일 222억5000만원으로 6.0% 줄었다. 커피 프랜차이즈의 마케팅·계절적 수요로 증감이 있을 수 있다는 점을 고려해도 스타벅스의 낙폭이 두드러졌다는 뜻이다. 이종우 남서울대 유통마케팅학과 교수는 “스타벅스 매출에 탱크데이 이벤트의 영향이 뚜렷할 수밖에 없는 상황”이라며 “특히 광주 지역 소비자들에게 용서받기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.
스타벅스는 탱크데이 이벤트 직전까지만 해도 업계 선두 자리를 공고히 지켜왔다. 실시간 앱·결제 데이터 기반 시장·경쟁사 분석 솔루션 와이즈앱·리테일이 이날 발표한 주요 커피 브랜드의 4월 결제추정금액에 따르면 스타벅스가 1위를 차지했다. 이 결과는 와이즈앱·리테일이 한국인의 신용카드·체크카드 결제 금액을 표본 조사해 내놓은 것이다.
스타벅스의 결제추정금액을 100으로 기준 삼았을 때 2위는 메가커피(69.3)였다. 그 뒤를 투썸플레이스(47.5)와 컴포즈커피(40.4), 이디야커피(22.2), 빽다방(19.0), 텐퍼센트커피(12.6), 매머드커피·익스프레스(10.2), 더벤티(8.9), 하삼동커피(8.6), 파스쿠찌(7.7), 할리스커피(7.4), 커피빈(6.7), 폴바셋(5.3), 카페봄봄(4.8), 바나프레소(3.8) 순으로 따르고 있었다.
이처럼 여전히 업계 선두 자리를 지키던 스타벅스가 조급함에 제 발목을 스스로 잡았다는 해석도 나온다. 스타벅스측도 지난 26일 탱크데이 이벤트에 관한 진상조사 발표 당시 ‘매출 압박으로 내부 시스템이 붕괴됐다’고 자인하기도 했다. 이성훈 세종대 경영대학원 교수는 “국내 시장에서 스타벅스의 장점은 희소성이었는데, 저가 커피의 공격으로 굿즈를 남발하면서 스스로 정체성을 흔든 면이 있다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
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