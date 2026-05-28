KB금융·리벨리온, ‘한국형 AI 동맹’
KB금융그룹은 27일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 국내 인공지능(AI) 반도체 기업 리벨리온과 전략적 업무 제휴 협약을 체결했다. 이번 협약은 KB금융의 AI 전환을 가속화하고, 한국형 AI 금융 인프라의 경쟁력을 확보하기 위해 마련됐다.
양사는 AI 반도체 기술과 금융을 결합한 협력 기반을 구축할 계획이다. 리벨리온은 KB금융에 국산 AI 반도체 기반 추론 인프라와 관련 기술·제품을 제공하기로 했다. KB금융은 리벨리온에 사업 운영과 자금 조달, 임직원 금융서비스 등을 지원한다. 양사는 2022년부터 협력 관계를 이어왔다.
박성현 리벨리온 대표는 “KB금융은 리벨리온의 가능성을 믿고 함께해준 파트너”라며 “이번 협약은 국산 AI 반도체가 금융권에 뿌리내리는 첫걸음이 될 것”이라고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
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