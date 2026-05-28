日 농구 평정한 이현중… 한국인 첫 플레이오프 MVP에
나가사키 B리그 첫 우승 이끌어
대표팀 승선… 아시안게임 금 도전
한국 농구의 차세대 간판 이현중(나가사키·사진)이 소속팀의 일본프로농구 B리그 창단 첫 우승을 이끌고 플레이오프(PO) 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 한국 선수가 B리그에서 우승한 것도, MVP에 오른 것도 처음이다.
이현중은 26일 일본 요코하마 아레나에서 열린 류큐 골든킹스와의 2025-2026 B리그 파이널(3전 2승제) 3차전에서 양 팀 통틀어 최다인 23점에 5리바운드로 펄펄 날았다. 2020년 창단한 나가사키는 이날 72대 64로 승리, 시리즈 2승 1패로 구단 최초 우승을 달성했다. 이현중은 이번 PO 전체 MVP로 선정됐다.
이현중은 PO 7경기 평균 19.4점에 6.7리바운드를 보탰다. 이현중은 구단을 통해 “MVP도 좋지만 팀 승리가 더 기쁘다. 팀원 중 누가 MVP를 받아도 이상하지 않다”며 “이번 우승으로 우리는 정말 훌륭한 팀이 됐다”는 소감을 전했다. 이현중은 정규리그에서도 최다 3점슛 성공(187개), 최고 3점슛 성공률(47.9%)을 기록했다.
해외 무대를 누비며 도전을 이어온 이현중은 프로 커리어 두 번째 우승을 만끽했다. 지난 시즌에는 호주프로농구(NBL)의 일라와라 호크스에서 뛰며 우승을 경험했다.
이현중의 활약은 국가대표팀에서도 이어질 전망이다. 이현중은 27일 대한민국농구협회가 발표한 대표팀 훈련 대상 최종 16인 명단에 이름을 올렸다. 대표팀은 7월 대만과 일본을 상대로 2027 농구월드컵 아시아 예선 1라운드 2연전을 치른다. 9월에는 아이치·나고야아시안게임도 열린다. 이현중은 사실상 홈이나 다름없는 일본에서 아시안게임 우승에 도전한다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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