청주 원도심 ‘문화·청년창업·행정’ 거점 탈바꿈
신청사, 문화·여가 중심축 기능
경관지구 폐지, 고밀·복합개발
충북 청주시가 문화와 청년창업, 행정 기능을 결합한 복합 거점으로 침체된 원도심을 되살린다.
청주시는 2028년 10월 준공 예정인 신청사(조감도)를 중심으로 원도심을 활성화해 경쟁력을 높일 방침이라고 27일 밝혔다. 신청사는 상당구 옛 청사부지에 지하 2층 지상 12층 규모로 건립된다. 현재 공정률은 13%다.
시는 신청사가 성안길, 소나무길, 중앙공원 등 원도심 핵심축을 하나로 연결하는 보행 중심 광장이 될 것으로 기대한다. 대공연장과 잔디광장 등을 갖춘 문화·여가 휴식공간으로 활용한다는 구상이다.
성안길 상권 부활 사업도 진행한다. 2029년까지 성안길 일대 22만㎡를 대상으로 역사·문화 자산과 상권을 융합하는 도시재생사업을 추진한다. 기존 건축물을 리모델링해 역사아카이브, 북카페, 문화센터 등을 갖춘 복합문화공간인 ‘성안 라키비움’을 조성해 원도심의 거점으로 삼고, 빈 상가들은 청년정착 스튜디오 등으로 제공해 침체된 골목상권 회복에 나선다.
청년 창업과 문화 공간인 청년창업지원센터는 지난 3월부터 운영 중이다. 로컬창업타운, 공유 주방, 촬영 스튜디오, 청년 창업자 입주 공간, 청년문화운동장, 청년문화마당(소극장), 개방형 북카페, 청소년 자율공간 등이 마련됐다.
이와 함께 원도심골목길 축제, 국가유산야행, 육거리야시장 등 다양한 축제를 중심으로 활력을 불어넣을 계획이다. 지난 3월 열린 원도심골목축제에는 3만명이 찾았다. 지난 4월 청주국가유산야행에는 10만명의 발길이 이어졌다.
원도심 고밀·복합개발도 가능해졌다. 중앙동, 성안동 일대 1.32㎢가 2024년 경관지구에서 해제되면서 1종 주거지역은 4층, 2종 주거지역은 25층까지 건축물을 올릴 수 있게 됐다. 준주거지역과 일반상업지역의 높이 제한은 없어졌다.
청주시 관계자는 “원도심 활성화는 청주의 역사적 정체성을 살리고 새로운 성장 동력을 심는 작업”이라며 “시민들이 다시 찾고 머물고 살아가는 매력적인 원도심을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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