2045 전략수립위원회 출범… AI 전환·양극화 등 대응
지속 가능한 미래 위한 청사진 마련
이재명정부가 ‘대한민국 2045 전략수립위원회’를 출범하고 국가 중장기 청사진 마련에 나섰다.
정부는 27일 김민석 국무총리 주재로 1차 회의를 열고 광복 100주년을 맞는 2045년까지 지속 가능한 미래 사회를 위한 중장기 국가발전전략 수립에 착수했다고 밝혔다. 위원회는 인공지능(AI) 전환, 저출산·고령화, 지방소멸, 기후위기, 양극화 등 구조적 변화와 함께 통상·안보·공급망 재편 등 복합 위기에 대응하기 위한 중장기 전략을 수립한다.
김 총리가 위원장을, 이한주 대통령 정책특별보좌관과 박홍근 기획예산처 장관이 공동 부위원장을 맡았다. 정부 각 부처 장관도 위원으로 참여해 분야별 전략 수립에 나선다. 정부는 2045년 미래 사회의 주축이 되는 현 청년층의 눈높이에 맞는 미래 전략을 구상한다는 계획이다. 이를 위해 30~40대 젊은 박사 중심으로 민간위원을 선발하고, 주요 청년 단체 네트워크를 활용한 의견수렴도 진행한다.
김 총리는 “단순히 경제 지표를 높이는 것을 넘어 국정 전반을 아우르는 중장기 계획과 일관된 전략을 바탕으로 모든 분야에서 전 세계를 선도하는 품격 있는 선진 문화 국가의 모습을 그려내야 한다”고 당부했다．
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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