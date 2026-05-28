‘영업비밀 해외유출’ 신고자에 최대 2억원 포상금
개정 부정경쟁방지법 28일 시행
“사후 대응 대신 사전 차단 기대”
앞으로 영업비밀 해외유출 범죄를 신고하거나 유출을 방지하는데 기여한 사람에게 최대 2억원의 포상금이 지급된다.
지식재산처는 이 같은 내용을 담은 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률’의 일부 개정법률 및 시행령·시행규칙을 28일 시행한다고 27일 밝혔다.
현행 부정경쟁방지법은 위조상품 신고에 대해서만 포상금을 지급할 수 있도록 규정하고 있다. 개정안은 포상 범위를 확대해 국내 기업의 영업비밀 해외유출 범죄를 신고하거나, 유출을 방지하는 데 결정적인 기여를 한 사람에게까지 포상금을 줄 수 있도록 했다.
내부자의 자발적 신고를 유도할 경제적 유인책이 마련되는 만큼 기술유출 억제, 유출 피해 조기 차단 효과가 발생할 것으로 기대된다.
국가정보원에 따르면 최근 5년간 국내 산업기술의 해외유출 적발 건수는 2020년 17건, 2021년 22건, 2022년 20건, 2023년 23건, 2024년 23건으로 집계됐다. 기술유출로 인한 피해액은 25조원대로 추산된다.
제품 설계도 및 공정 기술, 제조 노하우 같은 비밀 정보가 해외로 유출되면 기업은 오랜 시간과 큰 비용을 들여 쌓은 경쟁력을 한순간에 잃게 된다. 단순히 기업의 경제적 피해에 국한되지 않고, 산업 생태계 약화 및 국가 경쟁력 저하로도 이어질 수 있다.
김용선 지식재산처장은 “개정법은 ‘유출 후 대응’에서 ‘유출 전 차단’으로 정책의 무게 중심을 옮겼다는 점에서 의미가 크다”며 “기술 유출이 기업만의 문제가 아니라 국가와 국민이 함께 해결해야 할 과제임을 알리는 전환점이 될 것”이라고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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