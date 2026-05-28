박은빈 “10년 만에 까부는 역할… 슈퍼히어로 연기 즐거워요”

[And 방송·문화]

넷플릭스 ‘원더풀스’ 초능력자 역

‘우영우’ 유인식 감독과 다시 호흡

“현실의 복잡함 잊고 웃게 할 작품”

넷플릭스 제공

“드라마 ‘청춘시대’ 이후 10년 만에 까부는 역할을 맡았어요. 유인식 감독님이 저를 한바탕 신나게 놀 수 있게 해주신 것 같아요(웃음).”



나이에 비해 의젓하고 성숙한 연기를 주로 해온 배우 박은빈(34·사진)이 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’(아래 사진)에서 원 없이 풀어졌다. 캐릭터 설명부터 ‘동네 개차반’이다. 최근 서울 종로구 한 카페에서 만난 박은빈은 “왜 이렇게 매번 도전하는 역할을 하냐는 얘기를 듣는데, 나는 도전이라기보다 시도라고 생각한다. 다양한 경험을 해볼 수 있다는 게 감사하다”고 말했다.



넷플릭스 제공

‘원더풀스’는 1999년 세기말, 가상의 도시 해성시에서 순간이동(박은빈)과 염력(차은우), 끈끈이(최대훈), 괴력(임성재) 등 초능력을 얻은 동네 허당들이 세상을 위협하는 악당에 맞서는 SF 판타지 코믹 액션물이다. 초능력자들의 좌충우돌 활약상이 넷플릭스 시리즈 ‘기묘한 이야기’나 영화 ‘가디언즈 오브 갤럭시’를 연상케 하기도 한다.



작품은 뜨거운 반응을 얻고 있다. 공개 2주 차에 790만 시청수를 기록하며 넷플릭스 비영어 쇼 글로벌 2위에 올랐다. 공개 전에는 위기 요인도 있었다. 출연 배우 차은우가 수백억원대 탈세 의혹에 휘말려 공개 일정이 다소 밀린 것이다. 박은빈은 “유 감독님을 믿고 시작한 프로젝트인 만큼 제작진과 팀을 믿으며 시간을 보냈다”며 말을 아꼈다.



박은빈에게는 2022년 ENA 최고 흥행 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’를 함께했던 유 감독과 재회한 작품이라는 의미가 컸다. 그는 “유 감독님과는 작품 이야기와 일상적 고민을 나누며 오래 소통해 왔다. 진심으로 존경하는 좋은 어른”이라고 말했다. 다만 ‘우영우’ 시즌2 제작 가능성에 대해선 “소중한 작품인 만큼 지키고 싶은 마음이 크다”며 조심스러워했다.







박은빈은 “새로운 캐릭터를 만날 때마다 좋은 영향을 받으며 성장한다. 나의 용량이 꽉 차면 또 업그레이드하는 작업을 계속하고 있다”며 웃어 보였다. “현실의 복잡함을 잊고 싶은 분들에게 웃음을 드리는 작품이 됐으면 좋겠어요. 어딘가 부족한 인물들을 애정 어린 눈으로 지켜봐 주시면 그 끝에 뭉클함과 향수가 남을 겁니다.”



권남영 기자



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8415 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “드라마 ‘청춘시대’ 이후 10년 만에 까부는 역할을 맡았어요. 유인식 감독님이 저를 한바탕 신나게 놀 수 있게 해주신 것 같아요(웃음).”나이에 비해 의젓하고 성숙한 연기를 주로 해온 배우 박은빈(34·)이 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’()에서 원 없이 풀어졌다. 캐릭터 설명부터 ‘동네 개차반’이다. 최근 서울 종로구 한 카페에서 만난 박은빈은 “왜 이렇게 매번 도전하는 역할을 하냐는 얘기를 듣는데, 나는 도전이라기보다 시도라고 생각한다. 다양한 경험을 해볼 수 있다는 게 감사하다”고 말했다.‘원더풀스’는 1999년 세기말, 가상의 도시 해성시에서 순간이동(박은빈)과 염력(차은우), 끈끈이(최대훈), 괴력(임성재) 등 초능력을 얻은 동네 허당들이 세상을 위협하는 악당에 맞서는 SF 판타지 코믹 액션물이다. 초능력자들의 좌충우돌 활약상이 넷플릭스 시리즈 ‘기묘한 이야기’나 영화 ‘가디언즈 오브 갤럭시’를 연상케 하기도 한다.작품은 뜨거운 반응을 얻고 있다. 공개 2주 차에 790만 시청수를 기록하며 넷플릭스 비영어 쇼 글로벌 2위에 올랐다. 공개 전에는 위기 요인도 있었다. 출연 배우 차은우가 수백억원대 탈세 의혹에 휘말려 공개 일정이 다소 밀린 것이다. 박은빈은 “유 감독님을 믿고 시작한 프로젝트인 만큼 제작진과 팀을 믿으며 시간을 보냈다”며 말을 아꼈다.박은빈에게는 2022년 ENA 최고 흥행 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’를 함께했던 유 감독과 재회한 작품이라는 의미가 컸다. 그는 “유 감독님과는 작품 이야기와 일상적 고민을 나누며 오래 소통해 왔다. 진심으로 존경하는 좋은 어른”이라고 말했다. 다만 ‘우영우’ 시즌2 제작 가능성에 대해선 “소중한 작품인 만큼 지키고 싶은 마음이 크다”며 조심스러워했다.‘원더풀스’에서 박은빈은 선천적 심장병을 앓는 왈가닥이었지만 순간이동과 신체기능 무한 재생 능력을 얻은 뒤 동네 히어로로 거듭나는 은채니 역을 맡았다. 평소 SF물을 좋아한다는 그는 “아역부터 30년 가까이 연기했지만 내게 SF는 그냥 시청자로서 즐기는 장르였는데 이번에 슈퍼 히어로를 연기해 기뻤다. 감독님께 ‘저 영웅 만들어 주셔서 감사하다’고 말씀드렸다”며 미소 지었다.박은빈은 “새로운 캐릭터를 만날 때마다 좋은 영향을 받으며 성장한다. 나의 용량이 꽉 차면 또 업그레이드하는 작업을 계속하고 있다”며 웃어 보였다. “현실의 복잡함을 잊고 싶은 분들에게 웃음을 드리는 작품이 됐으면 좋겠어요. 어딘가 부족한 인물들을 애정 어린 눈으로 지켜봐 주시면 그 끝에 뭉클함과 향수가 남을 겁니다.”권남영 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지