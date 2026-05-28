지구 생태계 지표종 꿀벌 4배 증식 성공
LG
LG는 전 그룹 차원에서 ESG(환경·사회·지배구조) 활동에 적극 나서고 있다.
LG는 지난해부터 LG상록재단이 운영하는 경기도 광주 곤지암 생태수목원 화담숲 인근 정광산에 토종 꿀벌 서식지를 조성하고 토종 꿀벌을 보호·증식하는 사업을 진행 중이다．LG는 이곳에서 ‘한라 토종벌’ 100만 마리를 올해 400만 마리로 늘리는 데 성공했다.
화담숲은 밀원수와 꽃 등이 풍부해 꿀벌이 안정적으로 먹이 활동을 할 수 있는 환경이 조성돼 있다. 꿀벌은 꽃가루를 옮기는 수분을 통해 전 세계 식량의 90%를 차지하는 100대 농작물 중 70종 이상의 작물 생산에 영향을 미친다. 꿀벌 개체수가 급감하는 현상은 지구 생태계 전체의 위기를 의미하는 지표로 여겨진다.
LG는 미래 먹거리로 지목한 ‘ABC’(AI·바이오·클린테크) 사업의 한 축인 클린테크 분야에서도 성과를 거두고 있다. LG 주요 계열사들은 전기차 부품, 데이터센터 구축·운영, 폐플라스틱 재활용 등에서 8조원 넘는 매출을 올렸다. 저탄소 연료·원료 전환, 공정 효율화, 신재생 에너지 활용 등 클린테크 전략을 이어간다는 방침이다.
또 2050년 탄소중립 달성을 목표로 온실가스 배출량의 99%를 차지하는 LG전자 LG디스플레이 LG이노텍 LG화학 등 7개 계열사를 대상으로 로드맵을 작성해 이행 중이다. 7개사의 지난해 온실가스 배출량은 1703만t으로 2018년 대비 19% 감소했다.
LG는 2030년 온실가스 배출량을 2018년 대비 34% 줄이고 2040년까지는 52% 감축할 계획이다. 2050년에는 재생에너지 사용 비율 100%를 달성한다는 목표를 세웠다.
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