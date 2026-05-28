연금저축 계좌 고객 대상 100만원 상품권 이벤트
삼성증권
삼성증권이 연금저축 계좌 고객을 대상으로 혜택을 제공하는 ‘연금저축 파워-업! 이벤트’를 오는 7월 31일까지 진행한다.
이번 이벤트는 개인연금저축 신규 가입 고객은 물론 기존 고객과 타 금융사 연금저축 이전 고객까지 폭넓게 혜택을 받을 수 있도록 마련됐다. 이벤트는 크게 ‘Welcome 이벤트’ ‘Re-start 이벤트’ ‘연금저축 타사이전 이벤트’ 등 세 가지로 구성된다.
먼저 ‘Welcome 이벤트’는 연금저축 신규 고객을 대상으로 한다. 이벤트 대상 고객이 입금 인정 기간 안에 연금저축 계좌로 100만원 이상 순입금하면 1만원 상당의 모바일상품권을 받을 수 있다.
‘Re-start 이벤트’는 연금저축 계좌를 다시 활용하려는 복귀 고객을 위한 행사다. 이벤트 기간 중 연금저축 계좌에 300만원 이상 순입금한 고객에게 1만원 상당의 모바일상품권 혜택을 제공한다.
타 금융사에 보유 중인 연금저축 자산을 삼성증권으로 옮기는 고객을 위한 ‘연금저축 타사이전 이벤트’도 함께 진행된다. 이전 금액에 따라 상품권 혜택이 차등 제공되며, 최대 100만원 상당의 혜택을 받을 수 있다.
삼성증권은 연금 고객의 편의성을 높이기 위한 디지털 서비스도 강화하고 있다. 모바일트레이딩시스템(MTS) 앱 ‘엠팝(mPOP)’ 안에 삼성증권 연금 자산을 한눈에 확인할 수 있는 ‘연금 홈’ 화면을 제공하고 있다. 또 IRP, DC, 연금저축 계좌에서 ETF 모으기 서비스를 운영하며 장기 연금 투자에 적합한 ETF 투자 환경을 넓혀가고 있다.
삼성증권 관계자는 “이번 이벤트가 연금저축 계좌를 새롭게 시작하거나 기존 계좌를 다시 활용하려는 고객들에게 도움이 되길 기대한다”고 말했다.
이벤트에 대한 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지나 모바일앱 엠팝에서 확인할 수 있으며, 패밀리센터를 통해서도 문의가능하다.
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