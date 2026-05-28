주유 시 10%·생활 영역 5% 할인 제휴카드 출시
삼성카드
삼성카드가 고유가 시대 운전자 주유비 부담을 줄이는 카드를 출시했다. 최근 유류비 부담이 커지면서 정기적으로 차량을 이용하는 직장인, 자영업자, 장거리 운전자 등을 중심으로 주유 할인카드에 대한 관심이 높아지고 있다.
삼성카드는 HD현대오일뱅크와 손잡고 고유가 시대 운전자들의 주유비 부담을 낮추기 위한 제휴카드를 출시했다고 밝혔다. ‘삼성 iD STATION(HD현대오일뱅크) 카드’가 그 주인공이다.
이 카드는 HD현대오일뱅크 주유소에서 주유할 경우 전월 이용실적에 따라 주유금액의 10%를 할인해준다. 할인 한도는 월 최대 3만5000원이다.
HD현대오일뱅크 보너스카드 멤버십 서비스도 함께 제공된다. 일반 주유 시 리터당 3포인트, LPG 충전 시 리터당 4포인트가 적립된다. 적립된 포인트는 주유와 세차 등에 사용할 수 있다.
출시 기념 프로모션도 예정돼 있다. 제휴카드로 고급휘발유인 카젠, 울트라카젠을 주유하면 리터당 최대 9포인트까지 적립 혜택을 받을 수 있다.
이 카드는 주유 외 일상 소비 영역에서도 할인 혜택을 제공한다. 통신비, 편의점, 온라인쇼핑 업종에서 이용금액의 5%를 각각 월 최대 5000원까지 할인해준다.
차량 관리 혜택도 포함됐다. 스피드메이트에서 엔진오일을 교환하면 2만원 현장 할인을 받을 수 있고, 타이어 펑크 수리와 타이어 위치 교환 서비스도 무료로 제공된다.
연회비는 국내전용과 해외겸용(VISA) 모두 1만5000원이다. 전월 이용실적, 혜택 대상 업종, 혜택 제공 횟수, 출시 기념 이벤트 등 자세한 내용은 삼성카드와 HD현대오일뱅크 홈페이지 및 앱에서 확인할 수 있다.
삼성카드 관계자는 “HD현대오일뱅크와 협업해 주유 할인카드를 출시했다”며 “고유가 시대에 고객들의 주유비 부담을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
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