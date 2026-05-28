사회적 약자와 소외계층 위한 나눔… 지역사회 넘어 해외까지 확장
효성
효성이 ‘나눔으로 함께하겠습니다’라는 슬로건 아래 지역사회를 넘어 해외까지 나눔의 범위를 확장하고 있다. 조현준 효성 회장은 “사회적 약자와 소외계층을 위한 나눔에 적극 나서야 한다”고 강조해 왔다.
효성은 17년째 ‘사랑의 헌혈’ 행사를 통해 생명 나눔 문화를 확산해오고 있다. 지난 2월에는 소아암 환아 지원금 3000만원과 헌혈증 322장을 한국백혈병소아암협회에 전달해 취약계층의 치료와 재활에 힘을 보탰다.
2013년부터는 푸르메재단과 협력해 형편이 어려운 장애아동의 재활치료비를 지원해오고 있다. 지난 4월엔 푸르메재단에 약 1억3000만원의 후원금을 전달했다. ‘효성·푸르메재단과 함께하는 가족 여행’을 운영하며 환자 가족의 정서 회복과 유대 강화도 돕고 있다.
생필품 지원으로 이웃들의 생활 안정도 돕는다. 효성은 19년 넘게 서울시 마포구 관내 취약계층을 위한 김장 김치를 나눔해오고 있다. 이 외에도 백미, 밑반찬 등을 전달하며 취약계층의 균형 잡힌 식생활을 지원했다.
재난 피해 회복에도 힘을 보탰다. 효성은 지난해 산불 피해 이재민과 구호 현장 지원을 위해 성금 3억원을 대한적십자사에 기탁했다. 2020년에도 코로나19 예방과 확산 방지를 위해 성금 5억원을 기탁하는 등 국가적 재난이 발생할 때마다 위기 극복에 함께해 왔다.
해외 취약 아동 지원도 이어간다. 효성은 2018년부터 국제구호개발 NGO ‘플랜 인터내셔널 코리아’와 함께 베트남 중부 고원지대인 꽝응아이 성 지역 아동의 교육과 위생 환경 개선 사업을 운영해왔다.
8년 간 총 10여개의 학교와 1672명의 아동을 지원했으며, 지난 1월 망덴 기숙형 초등학교의 현대식 주방과 식당을 조성하기도 했다. 해당 사업은 임직원 기부금에 회사가 동일한 금액을 더하는 ‘매칭 그랜트’ 방식으로 운영되고 있다.
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