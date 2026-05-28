미래 리더 육성 ‘AI 지니어스’ 확대 운영
LG CNS
LG CNS가 미래 인공지능(AI) 인재 양성을 위한 학생 맞춤형 교육 프로그램 ‘AI지니어스’를 확대 운영한다. 교육 대상 학교와 학생 수를 늘리고, 빠르게 변화하는 기술 흐름에 맞춰 피지컬 AI 분야까지 교육 범위를 넓힌다.
LG CNS는 2017년부터 AI, 로봇 등 첨단산업 분야의 미래 리더를 육성하기 위해 ‘AI지니어스’ 프로그램을 운영하는 중이다. 중학생 대상 ‘AI지니어스’는 올해 서울 17개교, 지방 9개교 등 총 26개교에서 진행된다. 2017년 서울 20개교에서 시작한 프로그램이 올해부터 지방과 도서산간 지역까지 확대된 것이다.
교육 내용도 최신 AI 흐름에 맞춰 개편했다. 올해 중학교 프로그램은 세 가지 과목으로 구성된다. ‘생성형 AI 크리에이터’ 과목에서는 생성형 AI 개념을 배우고, 나노 바나나로 이미지·음악을 만들거나 제미나이 캔버스로 앱을 제작하는 바이브 코딩을 체험한다.
‘보고, 읽고, 이해하는 AI’ 과목에서는 AI가 이미지와 문장을 인식하는 원리를 실습 중심으로 익힌다. ‘피지컬 AI 스마트물류 로보틱스’ 과목에서는 AI가 물리적 세계와 결합하는 피지컬 AI 개념을 스마트물류 로봇 실습을 통해 배우는 방식으로 진행된다.
고등학생 대상 ‘AI지니어스 아카데미’도 확대된다. LG CNS는 올해 전국 고등학생 600여명을 대상으로 프로그램을 운영한다. 지난해 398명보다 200명 이상 늘어난 규모다. 교육 콘텐츠도 강화해 올해 처음으로 ‘데이터 분석’ 과정을 신설했다. 기존 생성형 AI 과정에 더해 피지컬 컴퓨팅, AI 입문 등 선택 과정을 포함해 총 5개 과목을 운영한다.
LG CNS 관계자는 “AI 교육의 혜택이 특정 지역이나 연령에 머물지 않고 더 많은 학생에게 고루 닿을 수 있도록 앞으로도 프로그램을 꾸준히 넓혀가겠다”고 말했다.
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