‘에버 키즈 클럽’ 오픈… 특별한 체험 선사
에버랜드
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드는 가정의 달을 맞아 아이, 부모 등 가족들을 위한 특별 프로그램 ‘에버 키즈 클럽’을 5월 한 달간 운영하고 있다. 이 프로그램은 아이들에게 배움과 체험의 시간을, 부모에게는 여유로운 휴식을 선사하는 것이 특징이다.
동물, 요리, 댄스 등 5~8세 어린이를 위한 10가지 주제의 키즈케어형 프로그램이 운영되고 있다. 원하는 프로그램을 택하면 1시간 동안 전문 강사진이 아이를 밀착 케어한다. 보호자들은 휴식을 취할 수 있다.
판다월드에서는 주키퍼 직업 체험 키트를 활용해 판다의 건강을 확인하거나 먹이를 준비해볼 수 있다. 활동 후에는 명예 주키퍼 임명장과 명찰, 체험 기록 카드 등이 선물로 주어진다. 로스트밸리 리버트레일에서는 ‘꼬마 동물탐험대’ 프로그램이 운영된다. 동물 가면을 만든 뒤 부교 위에서 기린, 코끼리, 백조 등을 만나볼 수 있고, 애니멀원더스테이지에서는 조류의 생태를 배울 수 있다.
축제 콘텐츠 존에서는 요리사를 꿈꾸는 아이들을 위한 ‘프랑스 꼬마 셰프 스쿨’이 열린다. 아이들은 셰프 모자와 앞치마를 착용하고, 딸기 쌀마카롱을 직접 만드는 시간을 가지게 된다. 직접 완성한 디저트는 온 가족이 함께 즐길 수 있다.
알파인 라운지에서는 친구들과 함께 벽화를 꾸미고 나만의 꽃을 만들어보는 키즈 아트 스튜디오가 운영되고, 이솝빌리지 야외무대와 볼풀장에서는 신나는 음악에 맞춰 전문 강사에게 안무 동작을 배우는 키즈 댄스 파티와 협동 놀이 볼풀 대작전이 각각 진행된다.
5월 말까지 진행되는 에버 키즈 클럽의 각 프로그램은 에버랜드 모바일앱의 스마트예약을 통해 예약할 수 있다. 아이들이 에버 키즈 클럽 체험 프로그램에 참여하는 동안 부모나 보호자들은 학습장 인근에 자리한 카페에서 디저트와 휴식을 즐기는 등 여유로운 시간을 보낼 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사