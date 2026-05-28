협력사와 동반 성장 위한 5대 전략 추진
LG화학
LG화학은 협력사와 동반 성장을 위해 5가지 구체적 전략을 추진하고 있다. 공정한 거래문화 조성, 금융지원·결제조건 개선, ESG 경영지원 활동, 협력회사 역량 강화활동, 정보공유 및 소통 활동 등이다.
LG화학은 공정하고 투명한 거래문화 조성을 위해 공정거래위원회에서 제시하는 업종별 표준하도급계약서와 4대 실천 사항을 도입했다. 협업 과정에서 협력사 측에 부당한 사항이 발생하지 않도록 노력한다는 계획이다.
LG화학은 협력회사의 원활한 자금 운용을 위해 금융지원도 진행 중이다. 1061억원 규모의 저리대출 프로그램인 ‘상생펀드’를 통해 협력회사의 운영 자금을 지원하고 있다. 신한은행과도 1000억원 규모의 저리 대출 프로그램 ‘ESG 동반성장펀드’를 조성해 기후변화 대응, 친환경 소재 개발 등 협력사의 ESG 경영 강화를 돕고 있다.
LG화학은 또 예산·인력이 부족한 중소 협력사의 역량 강화를 위해 매년 10억원 규모의 상생 협력기금을 출연해 다양한 경영역량 강화프로그램을 지원한다. ESG 전문 교육, 컨설팅, 평가체계 구축 등 종합적인 시스템을 마련하고, 개선이 필요한 아이템을 지원해 협력사의 경쟁력을 제고할 방침이다.
이와 함께 협력사의 기술 지원과 보호 등을 위한 다양한 프로그램도 운영 중이다. LG화학 기술연구원 등에서 연간 약 4000건의 각종 분석·시험 과정을 무상으로 지원해 장비가 부족한 협력회사들의 어려움을 완화시키고 있다. 영업비밀 원본 증명 서비스, 기술지킴 서비스 등 종합적 기술 보호도 지원한다.
LG화학은 협력사 우수인재 확보와 인건비 부담을 줄이기 위해 일정 기간 채용 장려금도 무상지급하고 있다. LG인화원을 통해 외국어 교육과정을 돕고, 협력사 전용 온라인 교육 홈페이지를 개설해 비즈니스, 경영·금융, 인문, 리더십 등의 과정을 지원하고 있다.
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